Zpěvačka Sia loni adoptovala dva osmnáctileté mladíky

Oba chlapci byli vychováváni pěstouny, ale v osmnácti jako plnoletí se museli osamostatnit. Neměli kam jít a Sia se tedy stala jejich adoptivní matkou, aby mohli žít u ní.



„Vlastně jsem adoptovala loni dva syny. Měli osmnáct. Teď je oběma devatenáct. Byli už staří na systém pěstounské péče. Jo, miluju je oba,“ svěřila čtyřiačtyřicetiletá australská zpěvačka, textařka, skladatelka a producentka.

Sia oba chlapce podporuje ve vzdělávání.

„Je to těžké pro oba, pro jednoho víc než druhého. Ale oba se věnují tomu, co je pro ně zrovna dobré, velmi mi pomáhají. Teď zrovna se věnují spoustě vzdělávání, to je pro ně dobré,“ svěřila Sia v rozhovoru pro rozhlasovou stanici SiriusXM.