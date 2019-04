Pink v sedmnácti letech potratila a začala nenávidět své tělo

Zpěvačka v písničce zpívá, že „od sedmnácti let nenáviděla své tělo, které jako by nenávidělo ji“. Nyní prozradila, že to souvisí s těžkým obdobím, kterým si prošla.

„Řekla jsem to, protože jsem vždy měla hodně klučičí, silnou gymnastickou postavu, ale v sedmnácti letech jsem potratila. To dítě jsem si přitom chtěla nechat. Když se něco takové stane ženě nebo mladé dívce, začnete mít pocit, že vás tělo nenávidí, že je porouchané a nedělá to, co dělat má,“ řekla zpěvačka pro magazín USA Today.

„Od té doby jsem prodělala několik potratů. Podle mě je důležité mluvit o tom, za co se stydíte, kým opravu jste a o všech bolestivých věcech. Vždy jsem o tom psala texty,“ dodala.

Pět let po prvním potratu, musela Pink začít navštěvovat psychologa. A od té doby na terapii nedá dopustit, protože ji nutí čelit mnoha tabu.

„Věřím na konfrontaci se sebou sama a vytahování problémů. Na terapii miluji to, že vám řeknou, co nechcete vidět. Ačkoli je to nepříjemné a bolestivé, odhalí to, na čem musíte pracovat. Čelit takovým nepříjemným situacím a být k sobě upřímná můžu být proto, že mám obrovský smysl pro humor. Dokážu si extrémně vystřelit sama ze sebe. A když jsou ty věci opravdu zlé, což je v každém životě, musíte na nich najít to nejvtipnější,“ řekla.

Zpěvačka Pink má s bývalým motocyklovým závodníkem Careym Hartem (43), kterého si vzala v roce 2006, dvě děti. Dceru Willow Sage (7) a syna Jamesona Moona (2).