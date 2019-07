Pink kritizují, protože nechala své děti běhat po Památníku holocaustu

„Berlíne, miluji tě. A k všem těm komentářům, tyto dvě děti jsou ve skutečnosti také židovské, jako jsem já a celá rodina mé matky. Člověk, který vytvořil tohle, věřil v to, že děti jsou jen děti, a pro mě je to oslava života po smrti. Prosím, nechejte si nenávist a odsuzování pro sebe,“ napsala Pink na Instagramu.

Zpěvačka také přiznala, že ji frustruje „rodičovská policie“, která funguje na sociálních sítích. Označuje tak všechny, kteří se vyjadřují k výchově jejích potomků. Ty má s manželem Careym Hartem.

Kritizovali ji například za to, že vzala děti do zoo. Lidem vadilo, že děti nechá obdivovat zvířata zajatá v nepřirozeně malých výbězích. V dubnu se zase na sociálních sítích pustila do lidí, kterým vadila nahá fotka jejího dvouletého Jamesona, další rozebírali jeho přirození.

„Mnoho z vás opravdu není úplně v pořádku. Rozebíráte penis mého dítěte? Obřízku? To myslíte vážně? Jako každá normální matka na pláži jsem si ani nevšimla, že si stáhl plavky,“ napsala tenkrát Pink na Instagramu.

"Lidé vždy na těch pilířích skákali. Opalovali se tam, obědvali a myslím, že je to v pořádku. Památník je součástí každodenního života, není to posvátné místo," řekl v roce 2017 pro BBC americký architekt Peter Eisenman, který památník holocaustu navrhl.

„Smazala jsem tu fotku, protože jste všichni zatraceně odporní. A teď také vypnu možnost cokoli komentovat a nevěřícně kroutím hlavou nad stavem sociálních sítí, nad klávesnicovými válečníky a negativitou, kterou vnáší do životů jiných lidí,“ uvedla a ironicky dodala, že na fotce je pelikán, kterého „chytili a zneužívali celé hodiny, než mu před obličejem mávali dětským penisem“.

Zpěvačka se nyní snaží kritiku nejrůznějších trollů shodit ironií. Nedávno na Instagramu zveřejnila fotku dcery Willow, jak běhá ve fontáně.

„Tady je fotka mého dítěte pobíhající skrz vodu. Ta ani není filtrovaná. Jaké plýtvání vodou. A nemá helmu? Doufám, že má aspoň krém s UV filtrem. Pokud uklouzne a spadne, bude mít trauma na celý život. A její matka tam ani není. Já jsem… zástava dechu… pracovala!!! A v jiné zemi!“ utahovala si z fanoušků.

