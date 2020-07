Zpěvačka prozradila pohlaví dítěte, které vychovává genderově neutrálně

Zpěvačka také přiznala, že v minulosti byla na potratu, protože si na mateřství připadala moc mladá. „Byla jsem velmi ‚plodná‘ a byly doby, kdy jsem byla příliš mladá na to, abych měla dítě, tak jsem se rozhodla, že ho nebudu mít. Když jsem potkala svého partnera, cítila jsem se s ním jinak než s většinou lidí,“ řekla Faith v podcastu Giovanny Fletcherové s názvem Happy Mum Happy Baby.

Dcera, jejíž jméno zpěvačka stále neprozradila, přišla na svět v roce 2016. Jejím otcem je francouzský umělec Leyman Lahcine (33).

Paloma Faith se svěřila, že rok po narození dcery bojovala s poporodními depresemi, přesto chtěla další dítě. „Loni jsme to zkoušeli znovu. Jakmile dceři bylo osmnáct měsíců, říkala jsem si, že chci další dítě. Je to totiž to nejlepší. Pak jsem potratila a je to taková přetrvávající záležitost. Je to napjaté. Není to moc sexy. Mám jizvu po císařském řezu, která se mi pořádně nezahojila, a to vyvolává trochu toxickou atmosféru, což je docela těžké,“ uvedla.

Aby překonala vyčerpání a deprese, začala znovu pracovat. „Vážím si žen, které zůstávají doma. Nevím, jak to dělají. Protože je to těžší, než jít do práce,“ míní zpěvačka, která už před lety prohlásila, že bude své dítě vychovávat genderově neutrálně.

„Miluji mateřství. Chci celkem dvě nebo tři děti a všechny budou genderově neutrální. Jen chci, aby byly, kým chtějí být,“ řekla listu The Mirror s tím, že odmítá své děti oblékat do „tradičních“ barev, tedy holčičku do růžové a chlapečka do modré. Jde podle ní o odbourávání stereotypů a genderovou rovnost.