Štěstí máme ve svých rukách. Dobrý partner je pouze bonus, říká Lenka Nová

Nedávno jste si pořídila chalupu, splnila jste si sen, nebo jste hledala únik v koronavirové době?

Epidemie v tom nehrála žádnou roli, o vlastní chalupě jsem uvažovala už dlouho předtím. A měla jsem naprosto jasnou představu, měl to být starý dům někde v přírodě, kde je zvlněná krajina. Ráno bych otevřela okno a dívala se do kraje. Pak bych zaklekla na zahradě do záhonu a odpoledne vyrazila do lesa. Město mám ráda, ale chyběl mi kontakt s přírodou, kde bych mohla sledovat koloběh roku. Dala jsem si takový vnitřní termín, že to místo chci najít do svých padesáti, abych měla ještě čas si ho užít a viděla růst to, co si tam zasadím. Jsem šťastná, že se to podařilo.

Spoléhat se na to, že naše štěstí je závislé na někom dalším, je velmi svazující, ubírá to na vlastní svobodě a přináší to do vztahu zbytečný neklid a nerovnováhu.