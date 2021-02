Lovato po předávkování utrpěla tři mrtvice a infarkt. Má i poškozený mozek

„Měla jsem tři mrtvice. Dostala jsem infarkt. Lékaři mi řekli, že mi zbývalo pět až deset minut života,“ říká zpěvačka v ukázce čtyřdílného dokumentu, který bude mít premiéru 23. března.

Zpěvačka o své závislosti na lécích a alkoholu v minulosti otevřeně mluvila, ovšem některé věci neprozradila.

„Za posledních pár let jsem slyšela spoustu příběhů o mém životě a co si lidé myslí, že se stalo. Chtěla jsem to uvést na pravou míru a říct vše fanouškům. Například můj mozek zůstal poškozený a stále cítím následky. Kvůli rozmazanému vidění neřídím a hůře se mi čte,“ řekla s tím, že velkou vinu na jejím stavu mají traumata z minulosti a tlaky na přizpůsobování se očekáváním zábavného průmyslu.

V létě 2018 našli Demi Lovato v bezvědomí v jejím domě v Hollywood Hills. Předávkovala se fentanylem. Některá média uváděla, že to byl heroin, ale v domě se tato droga nenašla. Před příchodem zdravotníků podali zpěvačce lék Narcan (v Česku prodávaný pod názvem Naloxone WZF Polfa nebo Suboxone), který se používá k zastavení účinků opiátů, a to zejména při předávkování. Pak ji převezli do nemocnice v Los Angeles.

Jen pár týdnů před předávkováním bývalá dětská hvězda Disney Channel vydala píseň s názvem Sober, ve které přiznala, že po šesti letech abstinence u ní došlo k relapsu.

Demi Lovato v minulosti trpěla poruchou příjmu potravy, v 17 letech poprvé začala užívat kokain. Když jí bylo 18, nastoupila do léčebny a tenkrát jí také diagnostikovali bipolární poruchu.