Manželé Hejdovi i Jakub Štáfek s partnerkou se dočkali prvního dítěte

„Tak dlouho jsem se snažila představit si ten okamžik, až tě poprvé sevřeme v náruči. Představovala jsem si, jak asi budeš vypadat, jak budeš vonět. A i když to byly krásné představy, zdaleka se nevyrovnaly tomu, jak úžasný ve skutečnosti jsi! Máma s tátou tě zbožňují,“ napsala Zorka Hejdová v příspěvku na Instagramu k fotografii syna Nikolase.



Moderátorka Evropy 2 poděkovala i manželovi Mírovi Hejdovi. „Děkuji za našeho nádherného syna a za to, jakou oporou jsi mi byl po celou dobu, v každém okamžiku porodu. Byť mám některé fáze trošku v mlze, pamatuji si, co pro mě znamenal tvůj hlas, jak jsem vnímala každé tvoje slovo, jak jsem mohla celou dobu pevně svírat tvoji dlaň! Bylo to nepopsatelné, lásko. Miluji tě,“ dodala Hejdová.

Zorka Hejdová a Míra Hejda se vzali před devíti roky. Jedenáct let společně uváděli jako ranní dvojice pořad Snídaně s Novou. Předloni v létě oznámili, že v televizi končí.



S narozením dcerky Olívie se pochlubil na Instagramu také novopečený tatínek, Jakub Štáfek a jeho snoubenka, vizážistka Dominika Doležalová (28). K fotografii, na které drží v náručí novorozenou dceru, napsal herec jen krátce „Vítej“. K příspěvku přidal písničku Happy Together od skupiny The Turtles.

Jakub Štáfek a Dominika Doležalová se seznámili při natáčení seriálu Specialisté. Herec, který se k filmařině dostal před patnácti lety díky roli v seriálu Ulice, požádal přítelkyni o ruku po pětiletém vztahu koncem minulého roku na exotické dovolené v Tanzánii.