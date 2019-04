Herečka Zoe Saldana vychovává všechny tři syny genderově neutrálně

„Vždycky jsem byla upřímná a vše jsem svým fanouškům sdělovala. Nebudu tedy tajit to, že vychováváme syny genderově neutrálně. Nenutíme jim žádné zaběhlé stereotypy. V pokojíčku nemají jen auta. Najedete tam i panenky a další zdánlivě jen holčičí věci,“ sdělila herečka pro magazín USWeekly.

O tomto typu výchovy s manželem mluvili ještě v době, kdy děti neměli. Od začátku jsou přesvědčeni o tom, že by se děti do ničeho neměly nutit, aby byl zajištěn jejich správný psychický vývoj.

„V budoucnu se moji chlapci sami rozhodnou, jak chtějí vést svůj život. Není nutné, abychom jim nyní něco podsouvali. Děti jsou velmi chytré bytosti a rodiče je často velmi podceňují,“ myslí si Saldana.

Herečce také vadí, že se automaticky o chlapcích říká, že jsou například silnější než dívky. Nebo že dívky jsou citlivější. Přitom to podle ní je v mnoha případech vyrovnané.

„Tlačíme je do něčeho, co jim nemusí být příjemné a ani to pro ně není přirozené,“ pokračovala s tím, že její manžel běžně vykonává v domácnosti činnosti, které by měly podle veřejnosti dělat pouze ženy.

„Jsem na něj pyšná, funguje nám to tímto způsobem. Žena nemusí být jen u plotny a uklízet a muž být v práci. To je přežitek. I já doma opravuju věci v domě i na zahradě. Chopím se nářadí a je to,“ dodala.