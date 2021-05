Dívka ze slavného memu prodala foto jako NFT token za půl milionu dolarů

Z malé holčičky je dnes podnikavá studentka, která si na svůj účet připsala díky prodeji unikátního NFT tokenu se slavnou fotografií částku půl milionu dolarů.



„Lidé, kteří kolují na internetu jako součást memů, si to sami nevybrali. Internet je obrovský jedinečný svět. Ať už díky němu máte dobré, či špatné zkušenosti, ideální je vytěžit z něj, co se dá,“ řekla Zoe Rothová pro The New York Times.

Snímek tehdy pětileté Zoe stojící před domem obklopeným požárníky pořídil v Severní Karolíně nedaleko jejich bydliště její otec David Roth. Díky jedinečnému výrazu v tváři holčičky získala fotografie v roce 2008 první cenu v soutěži magazínu JPG za snímek roku. Později začala žít vlastním životem na internetu a stala se jedním z nejslavnějších memů.

Zoe Rothová prodala fotografii v internetové aukci za kryptoměnu. Částka 200 etherů, kterou za snímek získala, odpovídá přibližně půl milionu dolarů, tedy skoro 11 milionům korun. Za tento obnos kupec pořídil soubor JPG s vysokým rozlišením a unikátní certifikát.

Nezastupitelné tokeny (NFT) lze přirovnat k identifikačnímu číslu a k potvrzení autenticity daného kusu umění.



Multimediální společnost 3FMusic, se nyní může pochlubit vlastnictvím fotky jako jediný majitel na světě. David Roth a jeho dcera dostanou při každém dalším případném prodeji unikátní verze fotografie desetiprocentní podíl ze zisku.

„Pokud je mi známo, nikdo, kdo se stal stejně jako já tváří memu, přede mnou své fotky nezkusil tímto způsobem prodat a zhodnotit. Mně to vyšlo skvěle. Je to štěstí? Nebo osud? Nevím, ale beru to,“ říká Zoe Rothová s tím, že většinu získaných peněz chce investovat do svého vzdělání a věnovat na charitu. Její otec prozradil, že si konečně po letech pořídí novou klimatizaci do své Hondy Civic.

Tradice internetových memů v dnešní podobě (tedy obrázků s popisky, obsahující vtipy pro zasvěcené) vznikla v diskuzních fórech, například na 4chan.org a podobných stránkách. Postupně se pak i díky sociálním sítím dostala také k širšímu obecenstvu.



VIDEO: Zoe Rothová je známá z memu „Disaster Girl“: