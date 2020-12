Nezabývejte se tím, co nelze změnit. Emoce jsou nemoce, radí Pohlreichová

„Když člověk vyzařuje lásku a pohodu, jeho okolí se také rozzáří,“ říká Zdenka Pohlreichová v pořadu Showtime s tím, že se po boji s rakovinou nebojí v životě snad ničeho. Přiznává, že do chvíle, než ji zasáhla těžká nemoc, vše viděla trochu jinak.

„Kdysi jsem bývala absolutní materialista. Bývala jsem hodně zaměřená na objekty i sama na sebe, z takového toho egoistického hlediska. Vše muselo být pořád perfektní a dokonalé. Řešila jsem, co by čemu řekli lidi a podobně. Nmoc byla velký zlom,“ popisuje.

„Dnes už to tak vůbec nemám. To vše se, dalo by se říci, úplně rozpustilo. Zůstala ve mně jen láska k životu, to je gro. Děkuji každé ráno za nový den a za dar života. Děkuji, že tu skoro sedmý rok po nemoci ještě stále jsem. I každý večer jsem si zvykla uléhat do postele naprosto v klidu a míru, s žádnými zbytečnými myšlenkami,“ vysvětluje Pohlreichová.

V současné situaci šíření koronaviru a s ním souvisejícími vládními opatřeními to její manžel Zdeněk Pohlreich a mnoho dalších podnikatelů nemají lehké.

„Neradím mu, co dělat. Zkrátka ho miluji. Dávám mu lásku, objímám ho. A to si myslím, že je nejvíc. Že zavírají restaurace, stejně nevyřeším. Nezabývejte se věcmi, které nemůžete změnit. Je to ztráta energie. Konejte, ale nebojujte s tím. Takový boj stojí spoustu sil, energie a emocí. A emoce jsou nemoce, takže i zdraví. Je to jedno s druhým,“ říká.



Zdenka Pohlreichová přijala výzvu zúčastnit se jako jedna ze soutěžících soutěžního vaření v pořadu Prostřeno. „Mé kuchařské umění je stoprocentně trochu šmrncnuté tím manželovým. Už dříve jsem hodně vařila, ale Zdeněček mě ještě spoustu věcí naučil. Dost jsem toho také odkoukala. Když je manžel doma, tak vaříme společně. Celoživotně nás provázejí tato témata: zvířata, koně, vaření a jídlo,“ dodala manželka šéfkuchaře.