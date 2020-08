Zdeněk Řehoř sbíral neviditelné role. K těm známějším přišel jako náhradník

Sám o sobě říkal, že nejspíš drží světový rekord. „Asi v padesáti případech jsem dělal zkoušky na různé filmy a ani jednou jsem neuspěl,“ posteskl si. V jiné vzácné chvilce, kdy nechal nahlédnout do svého vnitřního světa, řekl: „Na Barrandově jsem vedený jen v kategorii úředníků, případně farářů. Vždy hraji takové zakřiknuté lidi, kteří sem tam něco špitnou. Proto si nemyslím, že bych přinesl filmu něco objevného.“ Těžko říct, do jaké míry se tím trápil, ale určitě si byl celý život dobře vědom, že má na víc. Jenže svůj talent skrýval stejně jako ostatní pocity. Jinak to nedokázal. Vždyť i ke svým nejznámějším rolím přišel až jako záskok, záplata nebo „dvojka na seznamu“.