Pohlreich se změnil v Krokouše. Na své osobnosti až tak nelpím, říká

Zamaskovaní účinkující se musí hýbat, tancovat a zpívat a je to asi velký kumšt to vše zvládnout. Jaké to pro vás bylo?

Je toho najednou opravdu dost, jste o hodně větší, zavalitější a vše to, na co je člověk zvyklý, přestává platit. Nicméně je potřeba jen chvilka zvyku, pak se to zvládne. I ten dlouhý zobák, co má moje maska.

Trénoval jste nošení kostýmu?

Ano, trénovali jsme všichni, ale jen tak nějak lehounce.

Co vás vedlo k tomu, že jste přijal nabídku účinkovat v show?

Volala mi televize Prima, že by si strašně přáli, abych tady byl. Nejdřív se mi do toho úplně nechtělo, ale i v rámci pěkných pracovních vztahů, které s televizí mám, jsem si řekl: Vždyť je to vlastně sranda, tak proč ne? Proč bych si to neměl zkusit?

Když byste dostal tuto nabídku znovu, přijal byste ji i podruhé?

Vlastně asi jo, ale chtěl bych jinou masku, přece jen tahle hlava trochu tlačila.

Zpívání je jiná parketa oproti vaření, šéfování a podobným oblastem, na které jste zvyklý. Bylo rozhodování těžší z tohoto důvodu?

Nebylo to těžký. Myslím si, že pro zábavu se musí něco obětovat, a já na své osobnosti zase až tak nelpím. Udělal jsem to pro srandu a pro zábavu, to je pro mne to nejdůležitější.

Zpíval jste někdy?

Každý jsme si někdy zpívali. Ale v takovém pořadu samozřejmě ne.

Písničku jste si vybral sám?

Píseň mi zvolila dramaturgie, zjevně věděli, jaký zpěvák jsem.

Jaké to pro vás bylo na pódiu?

Bylo to prima. Mě to bavilo moc. Já jsem od přírody trošku exhibicionista, takže jsem si to užil.

Zdeněk Pohlreich jako Krokouš v show Zlatá maska (2020)

Šel byste do nějaké další pěvecké show?

Asi to není úplně nutné… Říká se „ševče, drž se svýho kopyta“, takže raději zůstanu u toho, co mi jde o trochu líp.

Víte, kdo se skrývá pod dalšími maskami? Třeba když jste byl s dalším účinkujícím v duelu?

Vůbec nemám představu, kdo další je v tom zavřený, fakt nevím. Ani jsem po tom nijak nepátral. Utajení je opravdu dokonalé.

Vyhovovalo by vám, když byste měl být stále utajený?

Ani moc ne. Já jsem se svým „já“ a se svou osobností spokojený.

Objevil jste na základě účinkování ve Zlaté masce v sobě něco nového?

To asi ne. Ale obrovsky si užívám celý ten proces, díky kterému taková velká show vzniká. Baví mě sledovat všechny profese, um a náročnost toho, co tito lidé dělají a říkám si, že já bych to asi nezvládl.

Jak jste se cítil, když jako prvního, kdo vypadává, vyhlásili vaši masku?

Tak to víte, je třeba umět přijmout porážku. Ale pořád je to jenom zábava, takže to nijak tragicky neberu. A není to vlastně ani žádná porážka, někdo prostě musel vypadnout jako první. Tentokrát jsem to byl prostě já – budiž.

Sledovali jste Zlatou masku? Ano 27 Ne 263