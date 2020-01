Pozor na to, ve kterých dnech si v restauraci dáváte rybu, radí Pohlreich

„Připadám si jako ti staří boxeři, co si říkají, mám ještě na ten jeden zápas, ten si ještě dám a pak uvidíme,“ řekl v Show Jana Krause milovník vaření Zdeněk Pohlreich, který se počátkem února vrací na televizní obrazovky Primy s novou show Superšéf – 24 hodin do pekla a zpět.



Nový pořad, v němž si vezme maskovaný Pohlreich do parády během pouhých čtyřiadvaceti hodin vybranou restauraci, je podle něj daleko svižnější než cokoliv předtím.

„Za dvacet čtyři hodin se snažíme lidem nalít do hlavy to, co jsme dřív zkoušeli pět dní,“ vysvětluje s tím, že přijde v převlečení jako host, nechá je uvařit jejich speciality a následně to celé odstartují.

Zdeněk Pohlreich se u Jana Krause vyjádřil i k české gastronomii. „Tady v Praze je v každé díře do baráku nějaká hospoda, konkurence je tady strašidelná,“ tvrdí a dodává, že obzvlášť nerad má rozvoz jídel v krabičkách. „Nenávidím to. Co je to za estetiku?“ říká znechuceně. „Nemám rád, když je jídlo jen v té krabici, navíc tam toho moc není,“ stěžuje si.

Jak podle známého šéfkuchaře na první pohled poznáme, zda jsme přišli do dobré restaurace? „Předně by tam měli být nějací lidé. A pak tam platí víceméně stejná pravidla, jako když přijdete k někomu domů,“ popisuje.

Zdeněk Pohlreich divákům poradil i to, aby se v restauracích vyhýbali v pondělí a úterý rybám. „Jsou dny, kdy je lepší rybu přeskočit, protože naposledy se loví v pátek. Takže se taky může stát, že pak už je ryba trochu archivní. Je dobré se také vyhýbat věcem jako dušená rybí směs a podobně. Tam to funguje jako fondy v bankách, také se tam nahází všechno,“ vysvětluje.



Během rozhovoru šéfkuchař odhalil pravdu o tom, že smažený sýr vytlačil svíčkovou coby české národní jídlo. „Smažený sýr s tatarskou omáčkou, to tu bude navždy. To je trumfové eso, tím se smečuje. Ideálně, když ho přivezou v té krabici. Lidé si myslí, že šetří čas, tak si pak objednávají takovéhle věci,“ dodává Pohlreich.