Manuální práce mi vůbec není cizí, říká herec Zdeněk Godla

„Jednak mi to doporučila moje agentka, které věřím, a pak, když jsem zjistil, že to je komedie, nebylo co řešit. Hraji v tomhle filmu kluka, kterému sebrali exekutoři taxíka, a tak pracuje pro obec. Víc ale nebudu prozrazovat. Myslím si, že ten film bude lidi bavit, proto jsem do toho šel,“ řekl Zdeněk Godla.

I po několika rolích ve filmech a seriálech se zdaleka necítí jako hvězda. Jak tvrdí, žádná práce mu není cizí. „Když nemám co dělat, tak prostě jdu do práce. Zní to možná divně, je to ale tak. Mně to prostě chybí, nejsem člověk, který by se válel na posteli a funěl do peřin. Celý život jsem dělal s lopatou nebo krumpáčem a manuální práce mi vůbec není cizí, naopak. Jsem aktivní a potřebuji pořád být v nějaké činnosti,“ prohlásil.

Prozradil, že rozhodně nejde, co se filmování týče, do čehokoli. Musí si přečíst scénář a podle něj se rozhoduje. „Nekývnu na každou nabídku. V žádném případě nejde při mém rozhodování o prachy. Všechno, co dělám, musí mít hlavu a patu. Když se mi příběh a moje role nelíbí, prostě do toho nejdu. Mám před sebou řadu projektů, práce bude dost, ovšem jak říkám, půjdu jen do toho, co podle mě bude mít smysl,“ tvrdí.

Že je představitel romského popeláře Franty ze seriálu Most! opravdu manuálně zručný, potvrdila i jeho manželka Jana, se kterou Godla žije už 22 let. „Žádné fámy. Zdeněk je domácí kutil a opravdu zvládne v domácnosti vše opravit, usadit a vylepšit. Také je zdatným kuchtíkem, dokáže skvěle vařit, ovšem příprava jídla je přece jen mojí doménou a k plotně ho pouštím jen občas,“ prozradila.