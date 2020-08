Kněz Czendlik: Chci, aby lidem víra voněla. Do kropenek bych přidával Chanel

Česko je jednou z nejateističtějších zemí na světě. Proč tomu tak je, když náboženství k naší historii neodmyslitelně patří?

Nemyslím si, že jsou Češi zatvrzelí ateisté. Češi jsou věřící, přitom to často ani netuší. Víra je něco intimního. Máme ji v sobě. Nemáme ale rádi institucionalizovanou víru. Lidé mají předem strach, aby je nesvazovala nebo neomezovala. Obecně neradi vstupují do organizací, pokud to nejsou třeba rybářské spolky. Možná že si jen chrání určitou svobodu a chtějí si vybírat.