Modlitbu za Gotta jsem psal při sklence vína, říká kněz Zbigniew Czendlik

Zbigniew Czendlik nebyl blízkým Gottovým přítelem, duchovně si prý však byli velmi blízcí. „Dostal jsem pozvání z arcibiskupství a byl jsem osloven, jestli bych nemohl udělat takový závěr toho pohřbu a vyprovodit pana Karla Gotta,“ popisuje římskokatolický kněz.



Reagoval prý tak, že roli přijme za podmínky, že závěrečnou modlitbu bude moci sám napsat tak, aby to korespondovalo s osobností Karla Gotta. „S tím jeho laskavým a moudrým vtipem. Byla to modlitba s nadhledem, aby to nebylo jako jeden z těch obřadů, které používáme pro spoustu lidí s nějakou tou naší církevní hantýrkou, které by nikdo v té katedrále nerozuměl,“ vysvětluje Czendlik v rozhovoru pro pořad Top Star.

Text prý připravoval tak, že si dal víno a zasedl k počítači. „Z jedné strany jsem si dal knížku, kde jsem viděl tradiční modlitbu a řekl jsem si, že takhle to nechci. Z druhé strany jsem si pak dal text písně Srdce nehasnou a řekl jsem si: takto to bude,“ pokračuje.

Czendlik přiznává, že při zádušní mši měl trému a hned v úvodu čtení modlitby se v katedrále sv. Víta prý dokonce lehce zakoktal. „Nejhorší bylo, že jsem měl hrozně sucho v puse. Věděl jsem, že za oltářem je voda a že si tam můžu dojít, ale neměl jsem tu odvahu. Nechtěl jsem, aby si lidé mysleli, že se mi třeba udělalo špatně. Je pravda, že úplně dobře mi nebylo,“ říká.

Zbigniew Czendlik přemýšlel i o tom, jak by si řeč napsal sám Gott. „Jednou se ho zeptám, jak se mu ta modlitba líbila a jestli to odpovídalo tomu jeho duchu a pocitu. To byl můj hlavní záměr, aby to korespondovalo s Karlem Gottem. V té modlitbě jsem chtěl polidštit Boha i Gotta. Tak jako je Bůh pro spoustu lidí někdo hrozně vzdálený, tak i ten Karel byl pro někoho hrozně vzdálený a někdy až příliš na člověka zbožňovaný,“ míní.



S Karlem Gottem prý osobně o víře v Boha nikdy nemluvil. „S ním nebylo potřeba o těchto věcech mluvit. Já si myslím, že víra je něco intimního a o intimních věcech moc nemluvíme. Většina empatických lidí to přesto musela cítit z těch Karlových písniček, zvlášť v poslední době, že tam ta víra je,“ dodává Czendlik.

VIDEO: Poslední cesta Karla Gotta. Rozloučení s Mistrem Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu