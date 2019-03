Začal nový seriál Za oponou. Hercům se líbí spousta vulgarit v něm

„Seriál se odehrává v prostředí divadla, kam přijde nový ředitel a srovná všechny do latě. Je velmi vulgární, ale to by mělo být v kontrastu s tím, že v divadle jsou všichni neschopní. Herci zkrátka doufají, že jim všechno projde. Hraju sekretářku, která je trochu uťáplá, ale přitom je prvním nárazníkem pro všechny, kteří jdou za šéfem,“ uvedla ke své roli v seriálu herečka Anna Stropnická.

„Bála jsem se, aby to nebyly fóry jenom pro nás divadelníky, kteří chápeme, co se tam děje, a proto se tomu smějeme. Ale zasmála jsem se tomu i jako normální člověk, nejen jako divadelnice. Takže i lidi, kteří to nedělají, se na tom pobaví,“ dodala.



Nového ředitele divadla Blancharde ztvárnil Hynek Čermák. Jako ředitel Petr Kaluža ihned po nástupu zjišťuje tristní stav divadla i ansáblu, čemuž hodlá udělat přítrž a chce divadlu vrátit jeho zašlou slávu. Střet dvou zcela odlišných světů se promítne nejen do vztahu s původním režisérem divadla Jeanem Augustou (Kamil Halbich), ale také v nečekaně tuhém odporu celého souboru.



„Je tam spousta vulgarity, která tentokrát není samoúčelná. Baví mě používání toho sprostého jazyka, který je tady ale naprosto účelný,“ míní herec Pavel Rímský.



Jeho kolega Jaroslav Plesl hraje postavu Kamila Pstroužka, což je podle něj velmi netalentovaný herec, jenž je přesvědčený o pravém opaku. „Jeho největší schopností je talent na průšvihy. Mám vlastně docela rád tyhle role pitomců a outsiderů. Ty se hrají skoro za odměnu,“ řekl herec o své roli.



V seriálu se objeví také Simona Babčáková, která hraje i ve Zkáze Dejvického divadla. Herečka nemá obavu, že by si diváci seriály pletli. „Společné na nich je, že je to z divadelního prostředí a je tam princip nějakého neúspěchu. Dynamika, princip komiky těch příběhů je jiný. Je spíš náhoda, že to vychází ve stejnou dobu, ale jedno je v televizi a druhé na internetu,“ dodala hvězda Dejvického divadla.

VIDEO: Za oponou Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Režisérem a zároveň autorem námětu je Dan Pánek, scénář napsal Jakub Dušek. Produkci zajišťuje společnost UNO Praha s.r.o. Natáčení probíhalo od prosince roku 2018 v reálných lokacích Branického divadla, ale také v pražských barech a kavárnách.

„Točili jsme to filmovým způsobem. To znamená, jako byste natočili stopadesátiminutový film za 12 dní, což je skoro sci-fi. Atmosféra, která byla na place, se promítla i do výsledku. Poprvé jsem zažil, že se zapojovaly i technické složky, jako například asistenti kamery. Zastavili se a smáli se. Na základě jejich reakce jsem věděl, že to bude dobré,“ prozradil režisér.



Portál iDNES KINO uvedl v neděli 17. března první díl seriálu Za oponou. Deset epizod, každou se stopáží zhruba 15 minut, mohou diváci sledovat pravidelně každou neděli od 18 hodin.

Seriál Za oponou můžete sledovat i v televizi na ÓČKO STAR každé úterý od 19. března 2019 od 22:00 hodin.



První díl seriálu Za oponou si můžete pustit zde: