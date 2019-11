Youtuberka Třešničková poprvé ve společnosti. Ukázala jizvy po popáleninách

Kristýna Třešňáková se stala v září 2018 jednou z obětí nehody ohnivé show v luxusní restauraci Nusr-et v Istanbulu, při které utrpěla popáleniny druhého stupně na pětatřiceti procentech těla včetně obličeje, krku a rukou.

V pondělí se influencerka přišla podívat na představení nové řady rtěnek své kolegyně Anežky Chudlíkové, známé jako Not So Funny Any. Třešňáková se ve společnosti objevila poprvé od loňské nehody.

Po incidentu zůstávala v turecké nemocnici, kde jí léčbu hradil majitel podniku, v němž utrpěla popáleniny. Plameny zasáhly i jejího dnes již bývalého přítele Viktora Hajíčka. Jeho zranění byla menší a vrátil se hned do Česka.

Třešničková se domů do Česka dostala začátkem června. Svým fanouškům na sociálních sítích nejdříve ukazovala snímky, na kterých se snažila zakrývat popálené ruce, krk i obličej, který navíc maskovala vrstvou makeupu.



Později zveřejnila video s názvem Moment, který mi změnil život, ve kterém velmi otevřeně popsala detaily nehody. „Vím, že vypadám trošku jinak. Měla jsem popálený celý obličej. Uhořely mi vlasy, popálený jsem měla dekolt a pas, jelikož jsme na sobě měla tenoučké tílko. Měla jsem lehkou bundu, která mi ochránila paže. Oheň však zasáhl ruce v místě, kde končily rukávy. Dekolt na tom byl opravdu velmi špatně. Naštěstí jsem měla podprsenku, která žár nepropustila, takže prsa mi to nespálilo,“ řekla tehdy.



VIDEO: Týnuš Třešničková - Moment, který mi změnil život: