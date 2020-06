Nebyla jiná možnost, říká youtuberka, jež se vzdala adoptovaného syna

„Chtěla jsem pomáhat tak moc, že jsem byla v jistou chvíli ochotna vzít si domů jakékoliv dítě, které mě bude potřebovat. Byla jsem opravdu velmi naivní, sebecká a domýšlivá a uznávám, že to ode mě bylo hloupé,“ napsala youtuberka Myka Staufferová v příspěvku na Instagramu.

Na youtuberku a jejího manžela se snesla vlna kritiky na sociálních sítích poté, co se po letech zřekli čtyřletého adoptovaného autistického chlapce Huxleyho. Chlapce z Číny si Staufferovi osvojili v roce 2017.



„Naše rozhodnutí zlomilo mnoha lidem srdce. Opravdu moc se omlouvám za to, že jsem zklamala tolik žen, které ke mně vzhlížely jako ke skvělé matce. Za své rozhodnutí i za to, co přišlo po něm, beru plnou zodpovědnost,“



„Neřekla jsem vám však celý příběh. Nikdy jsem neměla dopustit to, aby naše rozhodnutí adoptovat Huxleyho způsobilo několik vážných incidentů v rodině. Snažila jsem se opravdu ze všech sil vše ukočírovat, ale nešlo to. Nebyla jiná možnost. Adoptovaného syna jsme se museli vzdát. Přijít dobrovolně o Huxleyho bylo zatím to nejtěžší rozhodnutí v mém životě. Bylo však nutné pro dobro jeho samotného i celé mé rodiny a našich zbylých čtyř dětí,“ vysvětluje Myka Staufferová.



„Nemohu říci, že bych si přála, aby se to nikdy nestalo, protože i přes to všechno jsem moc šťastná, že Huxley byl námi adoptován a má teď díky tomu novou rodinu, která se o něj s jeho specifickými potřebami dokáže plně postarat a dopřát mu vše, co potřebuje. V novém domově je šťastnější a spokojenější. Ale ano, uznávám, že si prošel traumatickým zážitkem a je mi to moc líto. Žádné adoptované dítě si ve svém životě nezaslouží další trauma a zklamání,“ pokračuje youtuberka.



Staufferová také vyvrátila, že by se svým manželem adoptovali syna jen proto, aby díky jeho sledovaným videím na YouTube získali peníze. „Byla to jen malá částka a mohu vás ujistit, že všechny tyto finance byly beze zbytku investovány zpět do péče o Huxleyho,“ dodala.

Myka a James Staufferovi založili v roce 2014 YouTube kanál, na kterém sdíleli videa ze svého soukromého života. V roce 2017 se ke svým dvěma dětem rozhodli přijmout do rodiny i dvouletého čínského chlapce Huxleyho trpícího poškozením mozku, o kterém rodiče od začátku věděli.

Video, ve kterém se manželé vydali za peníze sponzorů a fanoušků do Číny na první setkání s tehdy dvouletým synem, patřilo mezi nejoblíbenější na kanále rodiny a mělo téměř šest milionů zhlédnutí.

Youtuberka Myka Staufferová se vzdala adoptovaného syna Huxleyho (2019)

Na YouTube poté rodiče prezentovali prostřednictvím videí každodenní život s novým členem rodiny. V průběhu let nasbírali díky videím se synem statisíce lajků a odběratelů. Po adopci Huxleyho se Staufferovým narodily další dvě děti. I ony se rychle staly hvězdami videí na internetové platformě.



Poté, co lékaři loni na podzim diagnostikovali adoptovanému Huxleymu autismus, se manželé rozhodli dítěte vzdát. Syn se přestal ve videích rodiny objevovat a Staufferovi překvapeným odběratelům přiznali, že se chlapce kvůli jeho nemoci vzdali s tím, že v jeho nové rodině je mu jistě lépe.

Manželé tvrdí, že u nich doma prý již chlapec kvůli svému chování a problémům s ním spojeným zůstat nemohl. Pro rodinu se čtyřmi dalšími dětmi to prý bylo velmi náročné a celá situace byla nezvladatelná. Konkrétní důvody uvádět nebudou, protože chtějí ctít soukromí Huxleyho.

VIDEO: Myka Staufferová a adoptovaný Huxley: