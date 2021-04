Některým závodníkům velí jejich chlapské ego, říkají sestry Kolocovy

„Od čtyř let jsme se sestrou hrály tenis, vedl nás táta a chtěly jsme se časem dostat mezi světové hráčky. Postupně jsme začaly jezdit na turnaje a trénovaly pět až osm hodin denně. Jenže pak jsme obě musely ze zdravotních důvodů skončit. Loni v březnu jsem si na okruhu poprvé sedla za volant závodního auta a rychle se ze mě stala závodnice,“ popisuje Yasmeen Koloc v rozhovoru pro Magazín DNES.

Její tatínek Martin Koloc o ní prý kdysi často říkal, že nemá pud sebezáchovy. „Po bouračkách jsem se už naučila hledat limit postupného zrychlování. Poznala jsem, že to je lepší než vletět do zatáčky a udělat dva kotrmelce,“ směje se závodnice.

„Má sestra Aliyyah je rychlejší a má lepší statistiky. Já jsem zase větší bojovník, a když je to potřeba, dokážu se víc rvát,“ myslí si Yasmeen. Letos se i se sestrou účastnily Dakaru jako automechaničky.

„Pomáhaly jsme klukům v týmu se servisem závodních aut. Učíme se, ale něco už zvládneme, měnily jsme poloosy, řemeny, dělaly brzdy, pracovaly jsme celé noci,“ popisuje dívka. Obě sestry si nemohou vynachválit svého otce. „Je skvělý! Ať se stane cokoliv, vždycky stojí při nás. Nikdy jsme od něj nedostaly nějaký výprask, to spíš někdy od mámy,“ přiznává Yasmeen Koloc.

V rozhovoru pro Magazín DNES obě sestry přiznaly, že na kluky mají zatím ještě čas a o žádných nápadnících prý neví. Shodly se i na tom, že na vztah by v současnosti neměly ani čas. Obě holky nemají příliš kamarádů, kvůli častému cestování po světě a životnímu stylu odlišnému od života jejich vrstevníků.



„Závodíme po celém světě, každou chvíli někde jinde. A když jsme v Česku, býváme tady jen na omezenou dobu. Prostě žijeme se sestrou jinak než ostatní v našem věku. Vstáváme v sedm, do devíti děláme na dálku americkou školu, pak jsme do jedenácti ve fitku, potom trénujeme na trenažéru a připravujeme se s naším závodním týmem,“ popisuje nabitý rozvrh Yasmeen.

Nejhezčí dárek od svého táty Martina Koloce prý dostala loni. „Byl to závodní Renault Clio. A k šestnáctým narozeninám nám nechal vyrobit parádní kšiltovky s vlastními logy, každá má jiné,“ vzpomíná závodnice.

Když má výjimečně volno, ráda spí, nebo maluje. „Třeba na plátno. Nemám vyhraněné motivy, zato Aliyyah, která taky ráda maluje, dělá výhradně geometricky naprosto přesné mandaly. Grafické návrhy na design našich závodních přileb jsme si vytvářely samy, samozřejmě každá podle svého vkusu,“ dodává Yasmeen Koloc.

Yasmeen Koloc a její dvojče Aliyaah Koloc (Praha, 5. února 2021)

Její sestra, dvojče Aliyyah zavzpomínala na den, kdy poprvé usedla za volant závodního auta. „O něco dřív než Yasmeen, na podzim 2018, protože jsem skončila s tenisem dřív než ona. Přijeli jsme do Milovic a táta povídá, pojď, něco zkusíme, třeba tě to bude bavit. A posadil mě do buginy. Pak jsem zkusila sednout do trucku, tedy závodního tahače, a kupodivu mi to šlo hned dost dobře,“ popisuje.



Nejvíc ze všech disciplín ji baví kategorie závodních aut GT3, kde jezdí s Mercedesem AMG. „Taky tahače mají velké kouzlo, baví mě kontakty, přetlačování s jinými trucky. Někteří závodníci mě chtějí sestřelit, asi jim to velí jejich chlapské ego, ale já se jich nebojím, umím rány přijímat i rozdávat,“ směje se Aliyyah, podle které je její táta tím nejlepším možným trenérem.

„Koučuje všechny naše jezdce. Trénoval nás už tenis, ale v motoristickém sportu je to o to lepší, že byl sám výborný závodník. Nejvíc mi pomohl v tahačích, protože trucky bývaly jeho doména, navíc máme hodně podobný jezdecký styl. Koučují mě i David Vršecký a Adam Lacko, ale oni jezdí trošku jinak,“ popisuje závodnice.

Když vyhrával táta dvojčat medaile, ještě holky nebyly na světě. „Ale někdy se díváme na videu. Je to zábavná podívaná, takové srandovní retro. Letos nás čeká rodinný duel, na který se moc těším. Táta slíbil, že nastoupí proti mně. Vezmeme na okruh dva naše trucky a rozdáme si to, ať se ukáže, kdo je rychlejší. V našem týmu se už na to uzavírají sázky,“ říká Aliyyah Koloc.

Dcery Martina Koloce se potatily. Dvojčata Aliyyah a Yasmeen už taky kroutí volantem

Se svým tátou mluví holky anglicky „Taky umíme španělsky a francouzsky. Ráda bych řekla, že i česky, ale přiznávám, že na češtině musíme ještě zapracovat, abychom ji zvládly plnohodnotně. A něco málo rozumíme čínsky. Když jsme bydleli v Malajsii, chodily jsme s Yasmeen dva roky do čínské školky,“ popisuje Aliyyah.



Nejmilejším českým jídlem obou sester je jednoznačně svíčková, kterou si dávají vždy v neděli po závodech. „A když jsme u mámy v jejím pražském bytě, často nám vaří kreolskou kuchyni, to je třeba hodně čočky a všelijaké saláty,“ pochvalují si dvojčata.

Z Česka prý znají hlavně Prahu a Brno. „A byly jsme jednou na horách. Projely jsme toho po světě hodně a pro mě je Praha ze všech měst nejkrásnější,“ říká Aliyyah.

Strach při rychlých jízdách na okruhu prý závodnice nemá. „Jet třísetkilometrovou rychlostí mi tam přijde bezpečnější než jízda v normálním provozu na silnicích, kde se vyskytuje spousta bláznů. Nejhorší to je v Dominikánské republice a v Saúdské Arábii, tam to bývá opravdu divočina,“ dodává.