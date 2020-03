Ronan Farrow je zřejmě synem Franka Sinatry, připustil Woody Allen

Ačkoli Woody Allen stále považuje Ronana za svého potomka, nevylučuje, že by testy DNA uznaly otcem Franka Sinatru.

„Je můj, ačkoli se nikdy nedozvím úplnou pravdu. Ona mohla v tu dobu pořád spát s Frankem, jak mi naznačila, a mohla mít také bezpočet jiných milostných románků, z toho co vím,“ píše Woody Allen.

Herečka Mia Farrowová a její adoptivní dcera Dylan proti režisérovi dlouhodobě vedou kampaň, v níž ho obviňují z incestní pedofilie. Allen prý Dylan obtěžoval jako sedmiletou holčičku.

On to ale odmítá s tím, že se mu exmanželka mstí, protože ji opustil s její adoptivní dcerou, s níž žije dodnes. Sám teď v knize tvrdí, že Mia Farrowová se svým synem Ronanem spala v posteli do jeho jedenácti let. A byla přitom úplně nahá.

„Vzala si ho k sobě do ložnice, do své postele, a zdůvodnila to tím, že ho musí kojit. Tvrdila mi dokola, že ho hodlá kojit roky, že antropologické výzkumy kmenů dokazují pozitivní vliv kojení mnohem delšího, než je zvykem na Upper West Side,“ píše Allen.

Ronan Farrow, který hrál zásadní roli v odhalení sexuálních skandálů producenta Harveyho Weinsteina, podporuje matku Miu a sestru Dylan proti otci Woodymu.