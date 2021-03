Nemyslím si, že lže, říká Woody Allen o dceři, kterou údajně zneužil

Dylan Farrowová obvinila režiséra jako sedmiletá. Její matka Mia Farrowová (76) vede proti Allenovi mediální válku od chvíle, kdy ji opustil a začal žít s adoptivní dcerou Soon-Ji Previnovou (50).

Mia a Dylan řadu let veřejně prohlašují, že je slavný režisér pedofil. On to popírá. A ve zmíněném televizním rozhovoru tvrdí, že dcera Dylan byla do lži vmanipulována. Jako malá dívka podle něj uvěřila, že ji otec pohlavně zneužil.

„Věřím, že ona si to fakt myslí. Byla hodné dítě. Nevěřím, že si to vymyslela. Nevěřím, že lze. Věřím, že tomu uvěřila. Je to ale tak absurdní,“ řekl Allen v rozhovoru pro CBS.

„V životě jsem Dylan neudělal nic, co by mohlo být vyloženo takto špatně. Nemá to ani žádnou logiku. Proč by muž, kterému je sedmapadesát a který nikdy nebyl z ničeho obviněn, najednou přijel uprostřed boje s její matkou Miou o poručnictví a zneužil sedmiletou dívku,“ diví se režisér.

24. ledna 2018

Proč televize CBS zveřejnila rozhovor až nyní, když ho natočila loni, není zřejmé. Režisérova sestra ovšem tvrdí, že Allenovi lhali, kdy rozhovor vydají.

Před pár týdny v USA odvysílali dokument Allen vs Farrowov, v němž se Dylan, Mia a další členové rodiny vyjadřují k Woodymu Allenovi a jeho domnělým sexuálním deliktům. Ve filmu jsou použity záběry domácího videa, v nichž sedmiletá Dylan říká matce Mie do kamery, že se jí otec dotýkal na intimních místech hned dvakrát, když s ní byl úplně sám.

Podle dokumentu Mia překvapila Allena, když klečel na zemi a měl hlavu ponořenou v rozkroku své dcery Dylan. Mělo k tomu dojít v roce 1992. „Sedmiletá Dylan tehdy neměla žádné kalhotky,“ tvrdí Mia Farrowová.