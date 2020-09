Napravená zlodějka. Herečka Winona Ryderová se po skandálu vrací k práci

Sláva je pomíjivá, o tom by Winona Ryderová mohla napsat knihu. Jednu chvíli patřila k nejžádanějším herečkám Hollywoodu, o pár let později byla ráda, že jí někdo dal práci. Jenže moc dobře ví, že si za to může do značné míry sama. A že některé věci se v Hollywoodu odpouští hodně dlouho.