Jsem single. Má dívka nemusí být princezna ani topmodelka, říká Lobkowicz

„Říp patří naší rodině. Už 400 let. Dostali jsme ho zpátky v restituci. Pro nás je Říp velmi důležité místo, chceme ho nechat pro dalších 400 let otevřený veřejnosti. Zadarmo. Miluju ho. Vždycky je to zážitek tam jet. Chceme, aby ho lidé mohli navštěvovat,“ slíbil v pořadu 7 pádů Honzy Dědka mladý Lobkowicz, pokračovatel a dědic slavného rodu, který buduje byznys proto, aby mohl dál rozvíjet české kulturní a historické dědictví.

Sedmadvacetiletý William se systematicky podílí například na digitalizaci a zpřístupnění rozsáhlých sbírek Lobkowiczů veřejnosti. „Všechny sbírky jsou kulturně důležité pro stát. Nechceme je prodávat, chceme je sdílet s celým světem. Je tam něco pro všechny,“ říká.

„Získali jsme dům Antonína Dvořáka, snažíme se sdílet minulost, abychom mohli tvořit budoucnost. Pro nás je Dvořákův dům velmi zajímavé místo. Doufám, že Nelahozeves bude na kulturní mapě světa,“ věří „český princ William“.

Tedy zčásti český. „Narodil jsem se v Americe. Naši přišli tam, měli mimino, pak se vrátili zpátky. Maminka je z poloviny Francouzka a Rumunka. Otec je napůl Čech a napůl Američan. Já jsem se narodil v Americe, po měsíci jsme se vrátili zpět. Žil jsem celý život tady, studoval jsem mezinárodní školu, historii a kunsthistorii na Harvardu,“ říká.

„Harvard je těžká škola, ale byly tam i nějaké mejdany. Nemůžu o tom mluvit v televizi, rodiče se dívají, musím si dávat pozor. Vrátil jsem se po Harvardu, tady se cítím doma. Samozřejmě mluvím s přízvukem, musím ještě zapracovat na češtině,“ prozradil na sebe s tím, že by mu s češtinou mohla pomoct česká dívka.

Pravou zatím nepotkal. „Možná jsem černá ovce rodiny, ale ještě jsem nikoho nenašel. Jsem single. Něco dělám špatně. Nemusí to být princezna ani topmodelka. Naši mi říkají, že si můžu najít kohokoli,“ směje se.

„Jednou jsem představil dívku rodičům. Ona se bála a vůbec nemluvila. Otec mi říkal, že o ní nic neví, že nic neříká. Říkala jen sure a really. A to byl asi ten problém. Je mi 27, ještě mám trošku čas, doufám, že to dobře dopadne,“ dává šanci divačkám mladý Lobkowicz.

William Rudolf Lobkowicz William Rudolf Lobkowicz se narodil v roce 1994. Je příslušníkem roudnické linie starého českého rodu Lobkoviců. Po návratu z exilu po pádu komunismu rodina zrestituovala sbírku umění, která patří k největším soukromým kolekcím. Je vystavena v pražském paláci šlechtického rodu, jediném soukromém objektu na Pražském hradě.

VIDEO: William provádí Lobkowiczkým palácem: