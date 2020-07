Policisté mě opakovaně nazývali negrem, bušilo mi srdce, říká Will Smith

„Policisté ve Filadelfii mě při různých příležitostech nejméně desetkrát nazvali negrem. Často mě na ulici bezdůvodně zastavovali a kontrolovali. Takže moc dobře vím, jaké to je být ohrožován policií. Takto se zkrátka někteří lidé chovají k menšinám,“ řekl Will Smith v podcastu On 1 s americkou advokátkou a politickou komentátorkou Angelou Ryeovou.



Herec vyrůstal v pensylvánské Filadefii v době, kdy městu železnou rukou vládl tamní starosta Frank Rizzo, původně policejní komisař. Na začátku června letošního roku se vzbouřenci pokusili svrhnout a zapálit jeho sochu, město ji později nechalo samo odstranit.

„Mezi bílými a černými dětmi a jejich vnímáním policie byl opravdu velký rozdíl. Zatímco bílé děti ze soukromých katolických škol byly nadšené, kdykoli se policisté někde ukázali, moje srdce začalo vždy bít jako o závod,“ vzpomíná Smith.

„Lidé, kteří v takovém prostředí nevyrůstali, to nikdy nedokážou úplně pochopit. Těžko se vysvětluje, jaké to je žít na území někoho jiného, kam podle mnohých nepatříte,“ říká herec.

Momentálně jsou podle Smithe Afroameričané v situaci, která tu ještě nikdy nebyla. „Celý svět se za nás postavil, nabídl pomocnou ruku a řekl nám, že o nás ví a naslouchá nám. To se černochům nikdy předtím nestalo,“ dodal Smith k hnutí Black Lives Matter (Na černošských životech záleží).

VIDEO: Will Smith v rozhovoru s Angelou Ryeovou: