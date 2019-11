Vztah nepotřebuji, stačí mi kocour, prohlašuje Whoopi Goldbergová

„Lidé mi pořád říkají, že stejně v budoucnu někoho potkám a sama už nebudu. Ale já nikoho nehledám. Jsem velmi šťastná. Nechci žít s nikým. Mám kocoura. Mám dvacetiletého kocoura, který si mě přivlastňuje. Takže ten by nikomu nenechal moc prostoru na mazlení, v posteli nevládnu já. Vím, co by udělal, kdybych někoho přivedla domů,“ sdělila jasně herečka.

Whoopi nemá vztahy ráda, myslí si, že je v tom případě člověk tomu druhému příliš zavázán a chybí mu volnost. Tu ona sama v životě potřebuje a ve vztahu se podle vlastních slov dusí.

„Když se někomu oddáte, máte povinnost ptát se na jeho názor a naslouchat mu a řešit to s ním. Ale to já dělat nechci. Nechci. Nechci se s nikým ani dělit o peníze. Vím, že jsem hrozná, ale já to prostě nechci dělat. Vím jedno, pro mě vztahy nejsou,“ zopakovala Whoopi svůj postoj ke vztahům, během rozhovoru v Tamron Hall Show.

Goldbergová se vdala poprvé za Alvina Martina a vydrželo jim to šest let do roku 1979, kdy se rozvedli. Druhý pokus byl kratší, v letech 1986 až 1988 byla vdaná za Davida Claessena. A třetí pokus byl vlastně už jen epizodkou, manželkou Lyla Trachtenberga byla jen v letech 1994 a 1995.

„Podívejte, lidé očekávají, že budete mít partnera. Očekávají, že se vdáte. Takže jsem se pořád snažila jejich očekávání naplňovat, ale nechtěla jsem tu informaci s nikým sdílet. Nechtěla jsem, aby se mě kdokoli ptal, proč dělám to, co dělám, nebo že musím dělat něco, aby se někdo jiný cítil dobře. Ale když jste ve vztahu, tak toto přesně dělat musíte, což mi trvalo nějaký čas, než mi došlo, že to dělat nechci,“ pokračovala.

Jednoho dne se tedy rozhodla, že už bude poslouchat jen sama sebe a život bude žít tak, jak to vyhovuje jí. „Nemůžete být v manželství jen proto, že to všichni očekávají. Můžu dnes říct, že jsem nikdy nebyla zamilovaná. To uvědomění mě dost osvobodilo. Miluji muže a muži milují mě. V tom mám štěstí. Cítím se jen špatně z toho, že mi trvalo příliš dlouho, než mi došlo, že nemám žít ve vztahu,“ dodala.