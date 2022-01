Nejlepší hlas historie. Jak se zrodil idol jménem Whitney Houston

Některé děti mají do kolébky dány nejen talent, ale také cílevědomé rodiče, kteří přesně vědí, co ze své ratolesti chtějí vychovat. Cissy a John Houstonovi z amerického Newarku byli typickým příkladem. Matka patřila mezi úspěšné gospelové zpěvačky, její hlas zazněl na nahrávkách Elvise Presleyho a její blízkou přítelkyní byla další slavná zpěvačka Aretha Franklinová. Otec John působil jako producent v zábavním průmyslu. Nejprve se jim narodil syn Michael, ale neměl pro zpěv žádné vlohy. Rodiče se tak mohli vyřádit až s dcerou Whitney, která se narodila 9. srpna 1963. Odmalička projevovala velký talent a ráda se nechala od rodičů vést do stále vyšších pater pěvecké dokonalosti.