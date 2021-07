Jako dospělému mi diagnostikovali autismus, říká Wentworth Miller

„Letos na podzim to bude rok, co jsem se neformálně dozvěděl diagnózu autismu. Předcházela tomu autodiagnostika. Následovala formální diagnóza. Byl to dlouhý proces plný chyb, který vyžadoval pořád aktualizace. Podle mého názoru. Jsem muž středního věku. Není mi pět let,“ napsal herec na Instagramu k příspěvku s bílým čtvercem.

Miller poznamenal, že spousta lidí se nedozví, že má tuto poruchu a pro něj samotného byla diagnóza šokem, ale nikoli překvapením. Herec zdůraznil, že i když se nyní svěřil se zjištěním odborníků, nechce mluvit za komunitu jako celek.

„Nevím dost o autismu. Musím se hodně naučit. Právě teď pracuji na tom, abych mnoha věcem porozuměl. Znovu zkoumám novým objektivem pět desetiletí prožitých zkušeností. Mezitím nechci riskovat, že budu hlasitým a špatně informovaným hlasem,“ dodal s tím, že nechce udělat případně nějakou škodu jen proto, aby se zviditelnil.

Představitel Michaela Scofielda z úspěšného seriálu Útěk z vězení se před osmi lety veřejně přihlásil k homosexualitě. Oznámil, že je gay a žije v partnerství s mužem. Dodnes bojuje proti předsudkům a přiznává, že když dospíval, mnohdy slýchal, že homosexualita je nemoc a špatná věc. Jako teenager se proto několikrát pokusil spáchat sebevraždu. Poprvé si chtěl vzít život v patnácti letech.