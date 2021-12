Vzestupy a pády roku: Vytančený Cina, hubená Adele i zadlužený Horna

Vzestup první: Cina králem tanečního parketu

Jedenáctou řadu StarDance vyhráli a novým králem a královnou tanečního parketu se stali herec Jan Cina a tanečnice Adriana Mašková.

„Cítím se skvěle, ale je to spousta emocí, velká radost, dojetí, smutek z toho, že to končí. Štěstí z toho, co jsme mohli zažít, koho jsme potkali. Díky různým komplikacím to bylo velmi netradiční a myslím, že o to silnější,“ řekl po skončení StarDance Jan Cina, který v roce 2016 vyhrál druhou řadu show Tvoje tvář má známý hlas.

„Pro mě je to takové zvláštní, protože si myslím, že fakt nejsem soutěživý. Přijde mi zvláštní, že se mi to stalo ve Tváři a tady, že jsem vyhrál. Já moc nevím, co s tím mám dělat. Snažím se to přijmout a mít z toho radost, ale do soutěží se úplně nehrnu. V Tváři mě bavilo to, o čem to je a tady mě samozřejmě bavil ten tanec, ta výzva a jak to dopadne mi bylo více méně jedno,“ prozradil herec.

Cina a Mašková ve finále porazili farářku Martinu Viktorii Kopeckou s Markem Dědíkem, kteří skončili druzí. Krasobruslař Tomáš Verner s Kristýnou Coufalovou byli nakonec třetí.