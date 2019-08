Zonyga vtipkuje ohledně narážek na jeho údajnou milenku Vondráčkovou

Lucie Vondráčková ukazuje od příletu do Kanady na sociálních sítích fotografie z výletů do přírody, které vtipně komentují její fanoušci. „To musel fotit nějakej parkurista. Normální člověk by se na těch šutrech zabil,“ zní jeden z komentářů. Na ten Lucie Vondráčková zareagovala několika „smajlíky“.



Zonyga zas komentuje narážky fanoušků na svém Facebooku. „Jak jsem letěl do Kanady. Vznikají různé konspirační teorie o našem společném výletu do Kanady. Je to sranda počteníčko, tak jsem taky udělal svoji verzi,“ píše sportovec k fotografiím s vtipnými popiskami: Tomáš: „Ty vole, to je řada. Minimálně pět lidí, to čekat nechci.“ Lůca: „Pojď za mnou, zkusím tě protáhnout přes tuhle přepážku, ať nemusíš čekat. Dělej, že seš můj kluk.“

Lucie Vondráčková následně sdílela na svém facebookovém profilu fotografie téměř prázdného domu bez vybavení s popiskem „Tady teď bydlím (během natáčení v Montrealu). Mám plně zařízený domeček“.

Zpěvačka stále řeší rozvod s bývalým hráčem NHL. Tomáš Plekanec nedávno prozradil, že s tenistkou Lucií Šafářovou (32) se dočkají miminka koncem tohoto roku.



„Je to vzrušující čas. Procházet tím znovu, v životě není nic lepšího než mít novorozence. Mělo by to být někdy v polovině prosince, takže to pro nás bude krásný vánoční dárek,“ uvedl Plekanec pro hokejový server NHL.com.