Nový klip je o lásce. Proto tam hraje moje žena, říká Vojtěch Dyk

„Inu, tak předně celý tenhle klip, jestli se tomu dá tak říkat, jestli to spíš není sousled obrazů, je hlavně o tom nejjemnějším, nejintimnějším citu. O lásce. Tak proto tam hraje moje žena. Píseň je i o ní a pro ni. A přemlouvat jsem ji tudíž, myslím, ani nemusel,“ říká Vojtěch Dyk.

„Myslím, že ani Olgu s Honzíkem Malířovic jsem nemusel moc přemlouvat, páč oni umí snímat city. To je jeden z jejich darů. Takže to byla první volba kameramansko-režijní. Navíc Honza je duší muzikant, takže ctí frázi, ctí slovo, melodii. Dnešní hudební klipovej svět je pln rychlých střihů, obrazové agrese, tak jsem chtěl jít zkrátka proti tomu a naopak vstříc jemnohmotnosti a křehkosti. Jak jinak než se svou ženou, Malířovic rodinou a Honzou Kodetem,“ dodal zpěvák.



Choreografie se ujal přední český tanečník a choreograf Jan Kodet. Vojtěch Dyk si vymyslel, že by klip k písni You Don´t Know Who I Am z alba D.Y.K. měl být více či méně taneční. „Honzu Kodeta znám už velmi dlouho a nikdy se mi nepodařilo s ním pracovat. Asi proto, že nejsem tanečník. A jak je vidět v klipu, ani nikdy nebudu, ale musím vám říct, že tančím velmi rád, protože to je ta největší svoboda se vlnit v rytmu nějaké hudby. Takže dvě lásky v sobě,“ přiznává zpěvák.

Přestože se rozhodl vypustit klip do světa 14. února, valentýnský svátek není tím hlavním důvodem. „Upřímně, já opravdu Valentýna moc neuznávám, jestli chcete někomu vyznat lásku, tak j jedno, jestli je pátek třináctého, nebo sobota šestadvacátého, ale možná, aby se nám to hezky pamatovalo, možná, že jsme chtěli zároveň lidem ukázat něco světlého v tom lehce zamračeným a chladným únoru, nebo prostě jen tak,“ říká.

Vojtěch Dyk a Tatiana Dyková při natáčení videoklipu k písni You Don´t Know Who I Am

Vzhledem k tomu, že plánované živé turné se kvůli koronaviru již dvakrát odložilo, dodává Vojtěch Dyk ještě jedno „možná“. „A možná jsem taky co nejdříve chtěl lidem, kteří si koupili lístky na tour s D.Y.K. a teď třeba litují, protože se furt odkládá, poslat takovejhle zamilovanej vzkaz, že jim opravdu děkujem a že jim vzkazujem, že my se stále snažíme pracovat, seč můžeme, aby tour co nejdřív bylo... Teď to snad vypadá na léto. A já se upřímně už nemůžu dočkat. Takže co nejdřív na viděnou, na slyšenou, na čuchanou...“ těší se Vojtěch Dyk na své publikum.