Tatínky občas hraji, být sám otcem snad stihnu do čtyřiceti, říká Kotek

„Narozeniny většinou ani moc neslavím. Přece jen na začátku roku mají všichni toho veselí a slavení po svátcích už plné zuby. Mé oslavy bývají většinou hodně unavené,“ svěřil se Vojta Kotek v rozhovoru pro pořad Showtime.

Podle herce si svá Kristova léta prožil již v uplynulých letech. V roce 2019 mu po tragické nehodě zemřel otec, herec Václav Kotek.

I minulý rok byl pro Vojtu Kotka zatěžkávací zkouškou a obdobím náročným ve všech směrech. Koncem července měl herec a režisér nehodu na motorce, po které skončil v nemocnici na traumatologickém oddělení v Českých Budějovicích.

Vojta Kotek si v minulosti říkal, že do svých třiceti let postaví dům, zasadí strom a zplodí syna. Později to posunul na Kristova léta a teď si myslí, že do oslavy jeho čtyřicetin by to snad mohlo klapnout.

„Je fakt, že tatínky už občas hraji a je to zábavné. Sám děti ještě nemám, takže se do toho musím vždycky napřed trochu vžít,“ popisuje s tím, že průběžně stále dostává i role mladíků. „Akorát je potom trapné, když sedím v maskérně a vizážistka mi řasenkou začerňuje šedé vousy na bradě. V tu chvíli si říkám, že už to na ty mladíky úplně není,“ směje se herec.



V době šíření koronaviru podle Kotka všichni točí takzvaně do šuplíku. „Není to ani kde pouštět. Divadlo se také zkouší do šuplíku. Věřím, že to snad už brzy nějakým způsobem překonáme a že se to pomalu vrátí do podobných kolejí jako předtím,“ dodává.

Vojta Kotek se narodil se 8. ledna 1988 v Praze. Pochází z divadelnické rodiny, jeho otcem byl Václav Kotek, herec a manažer Divadla Járy Cimrmana, maminka vystudovala produkci na DAMU. Kromě herectví se věnuje také režírování a moderování.

Mezi jeho nejznámější dabingové počiny patří namluvení čaroděje Harryho Pottera, s čímž začal ve svých třinácti letech. Hlas propůjčil i loupežníku Rumcajsovi. K padesátinám oblíbeného kresleného hrdiny namluvil audioknihu. Hraje v hudební skupině TH!S.