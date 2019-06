Styděla jsem se před vlastní dcerou, svěřila se Vlaďka Erbová

Vlaďka Erbová se v posledních dvou letech stáhla do ústraní. Má za sebou náročné období. Soudy, tahanice o alimenty a smyšlené erotické inzeráty. „Bylo to hrozně těžké období. Když o sobě něco čtete, čte to vaše dcera, máma i babička... v tom momentu nejvíce trpíte,“ říká Erbová, která se už osmnáct let živí jako manikérka.

Kromě rodiny a přátel byl prý Erbové v tomto období největší oporou její terapeut a pomohla i právní zástupkyně. „Nevěřila jsem tomu, že se někdy opět dostanu do situace, kdy na mě veřejnost nebude ukazovat prstem,“ vzpomíná.

Ke svému bývalému manželovi Tomášovi Řepkovi prý necítí žádnou zášť, ani mu nepřeje nic špatného. „Je mi jedno, že stráví ve vězení následující dva a půl roku. Nemám tam už žádné emoce. Už je ani nemůžu mít. Nikdo nebyl v mé kůži. Nikdo neviděl, jak se každou středu klepu u terapeuta a prosím ho o cestu kudy,“ říká Vlaďka Erbová.

„Styděla jsem se před vlastní dcerou. Vyčítala jsem si, že jsem k ní na osm let pustila člověka, kterému říkala tati. A ten člověk pak přijede a ani ji nepozdraví. To jsou moje bolesti, které už přebolely. Nikoho dnes nesoudím, na nikoho se nezlobím. Bývalý manžel je pro mě uzavřená kapitola. Jestli se někdy ukáže a bude chtít být tátou svému synovi, a náš syn ho k sobě pustí, cestu mu nikdy křížit nebudu,“ míní Erbová.



Na manželství s bývalým fotbalistou Tomášem Řepkou vzpomíná Vlaďka Erbová v dobrém. „Ten člověk kdysi přišel do mého života a já jsem se do něj zamilovala. Všechno jsem tehdy dělala s pocitem lásky. Zažila jsem s ním spoustu krásného. Na naše manželství nevzpomínám ve špatném. A tak si ho chci zachovat. Nejvíce mě to všechno mrzí kvůli dětem. Nevdávala jsem se s myšlenkou, že se budu jednou rozvádět. Nerodila jsem děti proto, abych je vychovávala sama. Ale vždycky přijde ten moment, kdy děti přijdou a zeptají se ‚Maminko, kde je táta? Co dělá a proč se neozval a nepřijel?‘ Tyto otázky tu prostě jsou,“ dodává.