Řepka přijel za synem za poslední čtyři roky jen jednou, říká Erbová

„Mám pocit, že pro tatínky je vzdálenost Praha-Brno opravdu velká dálka. Tatínek Viktorky jezdí tak dvakrát, třikrát ročně. Markusův tatínek se za čtyři roky ukázal jednou. Máma i táta jsem já a částečně i můj partner Michal, který zastupuje tu roli muže, supla otce. Děti ho však berou spíše jako kamaráda. Až budou mít z toho časem rozum, vyhodnotí si vše samy,“ řekla Erbová v rozhovoru pro pořad TOP STAR na Primě.

„Děti mají každý měsíc výdaje, každá maminka to zná. V minulém roce jsem byla nucena dát na oba tatínky exekuci, protože mi oba dlužili dost peněz. Snažila jsem se je přitom nejdříve několikrát vyzvat telefonem, zprávou, e-mailem,“ říká modelka.

Obě děti tráví téměř každý den na ledě. Viktorka trénuje krasobruslení a Markus chce být hokejistou. „Markus chodí do soukromé školky. Ne proto, že jsem rozcapená matka, ale protože mám trvalý pobyt v Mostě. Školky jsou dnes přeplněné. Školka, která je někde v okolí a má šedesát dětí pod čarou a najednou se tam objeví Řepka trvale hlášený v Mostě, to je divné,“ míní Erbová.

Syn Markus proto chodí do soukromé školky se sportovním zaměřením, kde se doplácí šest tisíc korun měsíčně. I dcera Viktorka chodí také do školy, kde se doplácí. „Náklady jsou a budou. Ne vždy si tatínci uvědomí, že sice dělám manikérku, ale kdyby to tak nebylo, nevím, z čeho bych platila všechny ty povinné platby,“ stěžuje si Erbová.

V současném vztahu s novým partnerem, hokejovým obráncem Michalem Gulašim prý Erbová minulost rozebírat nechce. „Ať jsou to soudy, či přípravy na ně, telefony s právníky, nebo s lidmi, kterých se to nějakým způsobem týká, doma se o tom nebavíme a neřešíme to,“ dodává Erbová.