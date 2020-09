Nechci se k tomu vyjadřovat, mám své důvody, říká o napadení Polívka

„Měl jsem naštěstí dost práce předtím, než to všechno kolem šíření koronaviru a povinné karantény vypuklo. Takže jsem těch několik měsíců od března finančně nestrádal. Byl jsem na Moravě a mohl jsem si užít to, že chvíli nepracuji,“ popsal Vladimír Polívka v rozhovoru pro pořad Život ve hvězdách.



„Dva měsíce jsem se staral o tulipány a bylo mi strašně dobře. I teď mě hodně těší jezdit na Moravu na domeček, který tam mám a piplám si ho. Odpočívám u toho. Pěkně mi to řekl můj agent Láďa Krapek. ‚Opravdu si to užij, protože už se ti možná nikdy nestane, že si budeš moci s hlavním televizním producentem povídat dvacet minut o pěstování tulipánů‘,“ směje se herec.

Odpovědět na to, zda má raději film, či divadlo, je podle Polívky těžké. „Každé je trochu o něčem jiném. Na divadle se vídám pořád s těmi samými lidmi ve stejném prostředí. Do divadla jsem se vlastně už narodil a žil jsem v tom dlouho, vlastně až do rozvodu mých rodičů. Chvíli jsem divadlo bojkotoval, ale pak se k němu zase vrátil, dělám ho už čtrnáct let. Film je pro mě dobrodružství. Pokaždé něco nového,“ vysvětluje herec.

Své nové filmové a seriálové role prý s rodiči zásadně nekonzultuje. I v rozhovorech chce vystupovat sám za sebe a přeje si, aby za něj mluvila jen jeho práce. „Mohu s nimi řešit třeba to, jak na psa nebo co s dětmi a jak se mají bratři. Ale o mé práci se většinou bavíme jen s nadsázkou a humorem,“ říká syn herce Bolka Polívky a herečky Chantal Poullain.

Vladimír Polívka je od září nově moderátorem show Tvoje tvář má známý hlas. „Moderování Tváře je pro mě naprosto nová zkušenost a výzva. Moderátorem nejsem. Ale to nebyl ani Ondra Sokol. Upozorňoval mě hlavně na to, že je to velmi časově náročné. Mám určitě jiný humor než Ondra, ale najali si oni mě, tak snad to tak chtěli,“ popisuje.



Vladimíra Polívku v červnu napadli a okradli útočníci přímo na ulici v centru Prahy. Skončil tehdy s otřesem mozku v nemocnici, přišel o peníze i kreditní kartu. Vzhledem k probíhajícímu vyšetřování se k celé situaci už nevyjadřuje.



„Všechno, co se toho případu týká, je mezi mnou, policií, mou rodinou a několika nejbližšími přáteli. Nechci se k tomu vyjadřovat a nechci se o tom bavit. Protože se pak může stát to, že se ta informace intenzivně zdeformuje. Mám k tomu své důvody,“ dodává herec.

