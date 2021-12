Zvyšující se dávky léků nepomáhaly. Po každém koncertě mi bylo zle, vzpomíná Mišík

Novou desku Noční obraz zahajuje píseň Krok sun krok, kde máte verše: „V tašce jen léky a placatku rumu, půlku chleba a jednu zralou blumu, jsem důchodce, sotva se domů sunu.“ Líbí se mi, že si ze sebe umíte udělat legraci...

V mém věku a zdravotním stavu už mi nic jiného nezbývá. (usmívá se) To jsem vymyslel, aby bylo na začátku desky trochu veselo. Není to autentický příběh, i když některé verše jako třeba „krok sun krok v rytmu rokenrolu“, to jsem během covidu provozoval, když jsem poctivě obcházel bloky na Letné, abych si udržel aspoň nějakou fyzičku.

Manželka se rozčilovala, že má Adam různé známosti, protože on si je občas přivedl do svého pokojíčku. Mně to bylo šumafuk. Pokud se teda nezavírali příliš dlouho v koupelně.