Víťa je v pohodě, snad si spolu zase někdy zahrajeme, věří členové Mandrage

„Každého nás to nasměrovalo úplně jinam. Já dělám momentálně v reklamce textaře a mám ještě kapelu s naším bubeníkem z Mandrage Matyášem Vordou a s basákem od Mekyho Žbirky. Tím, že jen tento rok takový, jaký je, hráli jsme asi jen pět koncertů. Musím říct, že mi to ani moc nechybí,“ přiznává v rozhovoru pro pořad Showtime klávesista František Bořík.

Jeho kolegu, baskytaristu Michala Faitla nasměroval rozpad Mandrage k jeho druhé velké lásce, tvoření rukama. „Baví mě něco vyrábět, dělal jsem to už pro Mandrage, například kulisy, rekvizity a podobně. Mám truhlářskou firmu, děláme nábytek, takže se po tvůrčí stránce vybíjím tam,“ říká.

„Matyáš Vorda hraje u Mekyho Žbirky na bicí a věnuje se různým stage designům a scénografii pro nejrůznější televizní pořady. Pepa Bolan se pustil naplno do tetování, má tetovací salón v Plzni. A Víťa... Víťa je v pohodě,“ popisuje Bořík. „Občas se s Vítkem vidíme. Naposledy zhruba před dvěma měsíci na mé svatbě. Vypadal dobře a je v pohodě,“ říká muzikant.

I když je skupina téměř rok „mimo provoz“, klukům stále chodí nabídky od pořadatelů velkých kulturních akcí. Po comebacku volají také fanoušci Mandrage. „Pokud se dohodne nás všech pět původních členů, tak ano. V žádném jiném složení bych to však rozhodně dělat nechtěl,“ vysvětluje Franta Bořík a Michal Faitl souhlasí.

2. února 2020

„Určitě. Já mám také své soukromé přání, chtěl bych se zkusit zeptat všech kluků, jestli bychom si příští rok třeba jednou všichni společně zase nezahráli. Udělat třeba jeden koncert. Ale je to zatím opravdu jen mé vnitřní přání. A určitě by to nebylo v jiné sestavě než v té původní. Pokud by do toho nešli úplně všichni, tak ne,“ říká basák.

Útěchou všem fanouškům Mandrage tak mohou být zatím jedině nové brzy vycházející 3 CD kapely s jejími největšími hity.

Mandrage oznámili loni v prosinci fanouškům prostřednictvím sociálních sítí, že jejich následující turné bude v dohledné době poslední. Jako důvod uvedli členové kapely náročné životní období frontmana Víti Starého. Z plánovaného turné byl nakonec jeden únorový koncert v pražském Foru Karlín. Ten již proběhl bez původního zpěváka. Starého zastoupili různí hudebníci, které oslovili zbylí členové kapely.

„Víťa prochází těžším obdobím a bude potřebovat nějaký čas a pomoc, aby ho zvládl. Jako kapela tak v tuto chvíli nejsme schopni nikomu nic slíbit. Můžeme však slíbit Víťovi, že ho neopustíme a uděláme vše pro to, aby mu bylo lépe,“ napsali Mandrage s tím, že život muzikantů zdravé životosprávě dvakrát neprospívá.

„Rozhodli jsme se s koncem února pozastavit činnost kapely Mandrage do té doby, než se dá Víťa zase do kupy a od března dál neplánujeme žádné další koncerty,“ dodala kapela Mandrage s poděkováním všem svým věrným fanouškům.

Mandrage působili na hudební scéně od roku 2001, kdy se sešli první členové zpěvák Vít Starý a bubeník Matyáš Vorda. Plzeňská pětice na svých pozdějších albech podle hudebních publicistů nabídla vyzrálejší kytarový pop než na svém debutu Přišli jsme si pro vaše děti z roku 2007.

V roce 2012 se jejich píseň Šrouby a matice stala nejhranější skladbou v popových rádiích. Na hudebních cenách Žebřík v roce 2014 Mandrage zvítězili v kategorii Skupina roku a obsadili písní Siluety druhé místo v kategorii Skladba roku.



