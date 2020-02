Drogy jsou důsledek. Víťovy trable sahají hlouběji, říká člen Mandrage

„Dnes je to takové hořkosladké. Nikdo z toho nemáme radost. Už několik dní nespíme a jsme špatní. Na druhou stranu si to chci naposledy alespoň trochu užít,“ řekl na úvod rozhovoru pro pořad Top Star klávesista kapely Mandrage Franta Bořík.



Muzikanti dostali pár dní před svým posledním koncertem od svého zpěváka Víti Starého zprávu, že mají zrušit celé turné. Rozhodli se odehrát alespoň jeho zahajovací koncert v pražském Foru Karlín, který byl také jejích posledním. O pomoc se zpěvem poprosili kamarády z řad hudebníků. „Ze všech, kteří nám přišli pomoci, jde skvělá energie. Zkoušeli jsme pět hodin, těším se na koncert,“ svěřil se Michal Faitl.

O Vítkovi Starém prý kapela od jeho poslední zprávy neslyšela. „Víťa s námi nemluví, takže nevíme. Já jsem si to trochu vzal za své, že ho v tom nemůžu a hlavně nechci nechat. Teď bylo spousta práce s koncertem a vlastně jsme na něj byli docela naštvaní. Ale já už nejsem. Teď už mám o něj jenom strach,“ říká Franta Bořík a dodává: „Myslím, že to nejsou zdaleka jen drogy. Drogy jsou důsledek a ne příčina problémů. Víťovy trable sahají daleko hlouběji a není to tak jednoduché, jak se tvrdí.“

Podle Boříka i Faitla mohli pro svého zpěváka udělat víc. „Určitě jsme asi měli dělat víc. Protože kdybychom dělali dost, tak teď nejsme v této situaci. Asi jsme nějak selhali,“ míní členové skupiny Mandrage.

„Nechceme chodit moc do detailů. Na druhou stranu to rozhodně není tak, že bychom ho v tom úplně nechali, dali si ruce za hlavu, čekali, že odjedeme turné a pak bude všechno super. Víťa na tom dělá už hrozně dlouho i s námi. Prostě to asi nestačí, nevím,“ vysvětluje klávesák Mandrage.



Nikdo z nich netuší, co bude dál. Moc šancí na návrat kapely však v tuto chvíli nevidí. „Nechci to zazdít tady takhle ze šatny. Ale teď v tuhle chvíli nevěřím tomu, že by se nás pět ještě někdy sešlo a hráli bychom dál jako Mandrage,“ dodává Franta Bořík.

Před Vánocemi kapela oznámila, že kvůli problémům Víti Starého od března na čas končí. O tom, že má zpěvák problémy s drogami se začalo spekulovat po zveřejnění snímků z Českého mejdanu s Impulsem, na nichž je pohublý a nevypadá dobře.