Máma mě drtila, bral jsem to jako buzeraci, říká Navrátil o učitelce Žilkové

„Máma je velký workoholik a má neuvěřitelnou disciplínu. Vždycky mě drtila a chtěla, abych byl připravený ze všech nejvíc. Bral jsem to jako buzeraci, ale nyní jsem jí za to vděčný. Mám v sobě disciplínu a pracovní morálku, což se mi teď v mém podnikání hodí,“ říká Vincent Navrátil.

V době omezení se sice na divadlo těšil, protože koronavirové online hraní a čtení považuje za nezajímavé, ale neseděl se založenýma rukama. „Abych byl upřímný, mám divadlo rád, ale když není, tak mě to moc netrápilo. Jsem i rád, že jsem si mohl dát od divadla pauzu. Volný čas jsem využil k tomu, že jsem s kamarády založil produkční firmu, kde funguji jako scenárista a režisér,“ prozradil.

A jak se mu v nové činnosti daří? „Kdybych řekl, že mi to jde skvěle, tak bych se chvástal. Když řeknu, že mi to jde blbě, tak mě nikdo nenajme. Proto řeknu, že máme první počin, který půjde na jednu internetovou televizi. Nemohu jmenovat, protože je smlouva těsně před podpisem. Pak to klidně provalím,“ prohlásil.

Divadelní léto si bude Vincent Navrátil užívat na Letní scéně Divadla Ungelt v představení Skleněný strop s Tatianou Dykovou a Jiřím Langmajerem a v komedii Trhni si, otče s Bárou Štěpánovou a Petrem Stachem.

„Hraji radši v kamenném divadle, tam mne hraní víc baví. Ungelt je malá scéna, komorní, nemusíte přehrávat, ideální pro dramata. Zase ale letní scéna na Novém Světě na Hradčanech má úžasnou atmosféru a komedie se tu hrají báječně. Každá scéna má svoje,“ dodal.