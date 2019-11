Lidé se na mě nedívají jako na rváče, říká Cibulková o boji s alkoholem

„Ocitla jsem se kdysi v Praze v takzvané druhé pubertě. To znamená, že jsem si do života vnesla na několik let různé výstřelky a vysedávání v divadelních klubech. Cítili jsme se jako protestanti proti tehdejší vládě,“ popsala Vilma Cibulková v rozhovoru pro pořad Život ve hvězdách.



Alkohol dostal herečku v minulosti až do léčebny v Bohnicích. Pro vyhledání pomoci se tehdy rozhodla sama a dodnes to považuje za jeden z největších životních darů, které si dala. Bývalá manželka herce Miroslava Etzlera prý o tom, že ji dodnes provází pověst alkoholičky, ví.

„Provází mě jakési prokletí člověka, který je k sobě opravdu upřímný a je velmi otevřený i před veřejností. Proto si z toho nic nedělám. Ale občas mě mrzí, že místo toho, aby lidé kolikrát řekli: ‚Jé, to je fajn, že jsi se s tím porvala, já se s tím vším taky poperu a dokážu, že to v tom životě jde‘, tak bohužel... Dívají se na mě trochu jinak, ne jako na rváče,“ míní Cibulková s tím, že si je vědoma i toho, že boj se závislostí ji bude provázet celý život.

Velké trápení si herečka před lety prožila i s dcerou Šimonou z prvního manželství. Ta propadla v dospívání závislosti na pervitinu a nějaký čas žila na ulici. „Dceru mi vrátila trpělivost a oddanost. Dnes máme opět dobrý vztah, jsme neustále v kontaktu. Šimonka si dodělává univerzitu v Olomouci. Je to stejný workoholik jako já. Máme k sobě dnes velmi blízko a respektujeme jedna druhou,“ dodala Vilma Cibulková.