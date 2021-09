Panáky vodky do polívky, prozradil šedesátník Čok recept na boj s alkoholem

„Devadesátky byly nejhustší. Domů jsem chodíval často, jenže se spoustou různých vjemů. Byl jsem vyhledávaný barový hráč. Hrát v baru je hustší než rockové koncerty. Těžký to bylo. Předtím jsem byl skoro abstinent, ale ono tě to semele. Musel jsem se s láskou podřídit,“ vzpomíná na bouřlivá léta Vilém Čok.

Na alkohol se zpěvák prý stal odborníkem, a tak dneska radí méně zkušeným. „Psal mi jeden fanoušek, abych mu pomohl, že potřebuje pořád chlastat, a nemůže to zastavit. Dal jsem mu radu, jak snižovat dávky. Aby si dával vodku do polívky. Panák, dva, tři, podle chuti. Je to řešení, není to sranda. Takhle postupně se z toho dostaneš. Poradil jsem mu to a je v pohodě, dostal se z toho,“ prozradil svůj recept.

Navzdory bouřlivému životu si dokázal udržet jednu ženu a kompletní rodinu. „Mám manželku Janu, spolu máme dva syny a už mám také vnučku. Se ženou jsme spolu 42 let. Moje žena je Ryba a Ryba je tichý, klidný, tolerantní věrný druh, naproti Panně, to jsem já, jsem velice milující, také tolerantní,“ vysvětluje podstatu jejich spokojeného vztahu.

Vilém Čok

Svérázný hudebník Vilém Čok se narodil 7. září 1961 v Mladé Boleslavi. Vyučil se spojovým mechanikem. Se svou první kapelou Zikkurat se do povědomí hudebních fanoušků i kritiků dostal na devátých jazzových dnech, které se konaly v listopadu 1979.

V roce 1981 poté, co odešel Ondřej Soukup do Orchestru Ladislava Štaidla, byl angažován do skupiny Pražský výběr, se kterou zažil největší úspěchy i zákazy. Repertoár kapely obohatil mimo jiné o písničku Na václavským Václaváku.

V polovině 80. let, kdy měl Výběr zákaz veřejné produkce, hrál Čok s kapelou Moped. Později založil kapelu Nová růže, která však kvůli sporům mezi svými členy měla pouze jepičí život.

Pražský výběr na začátku 80. let (zleva Michal Pavlíček, Jiří Hrubeš, Vilém Čok, Michael Kocáb)

V devadesátých letech se Čok zapojil do hudebního projektu Delirium. Také ho bylo možné vidět v několika muzikálech, například Jesus Christ Superstar, Johanka z Arku, Excalibur, Krysař. Hrál také ve filmech V žáru královské lásky a Pražákům je hej a nadaboval několik postav ve filmech a televizi.

V roce 2016 vydal s kapelou Bypass album s názvem Zbožňuju tvou buchtu, které si stejně jako všechna svá sólová alba od roku 2008 produkoval a vydal ve vlastním vydavatelství Citadela Records. Jeho založení zdůvodnil neshodami s gramofirmou a snahou mít vše pod kontrolou.



Nyní vydává další desku 4 kruhy. „Na cédu jsem pracoval tři roky, další rok jsme ho s kapelou pilovali a následné dva roky jsem ho průběžně natáčel. Ani jsem netušil, jaké překážky, vypětí a vůle musí být k tomu, vyprodukovat takovou hezkou placičku,“ napsal na svých stránkách.