Odpůrci očkování šíří, že zemřel manžel Vinczeové. Moderátor se jim vysmál

„Šokující! Moderátor Viktor Vincze měl podlehnout vakcíně Fajzer. Mám to přímo od známé z nemocnice na bratislavských Kramároch. Stalo se to dnes brzo ráno. Jedinou příčinou bylo selhání obou ledvin jako přímý důsledek očkování,“ stojí v nedělním příspěvku jednoho z členů soukromé facebookové skupiny Pendleri v ohrození SK.

Podle člena skupiny pitevní zpráva samozřejmě zmizela a jeho známou pod hrozbou vyhazovu přinutili mlčet. Dále pak píše, média to nikdy nepřiznají a televize Markíza řekne, že Vincze dal výpověď. Na závěr dodal, že je zapotřebí to všude sdílet a věřit, že se to dostane i k „ovcím“.

Moderátor sdílel snímek s příspěvkem a příznivcům se ozval, aby oznámil, že rozhodně není po smrti. „Ovečky, zdravím vás ze záhrobí. Dnes večer za mě Televizní noviny odvysílá hologram,“ napsal Viktor Vincze.

Z hoaxu si pak pod statusem dělali legraci jeho známí, mezi nimiž nechybí herec Vladimír Kobielsky nebo kolegové z televize Veronika Cifrová Ostrihoňová a Boris Pršo.

„Cože, to je ale skvělé, že ten čip díky Pfizeru funguje i ze záhrobí. Že tam máš signál. To je geniální zpráva. Tak co, jak tam je?“ napsala herečka, moderátorka a podnikatelka Kristína Tormová.

Slovenská moderátorka Adela Banášová se provdala za o 10 let mladšího moderátora zpráv Viktora Vinczeho v létě 2017. Zasnoubili se pár měsíců předtím na Valentýna před televizními kamerami. Moderátor svoji přítelkyni překvapil, ale nakonec souhlasila.