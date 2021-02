Mohli jsme to zahrát lépe, hodnotí se dětští hrdinové ze seriálu Kukačky

„Na seriál Kukačky se dívám. Někdy, když se vidím, tak si říkám, že jsem to mohl zahrát i lépe,“ říká seriálový Tomáš Theo Schaefer a připomíná scénu, kde musel plakat. „Dali mi umělé slzy. Zahrát to, že jsi smutný, je jednoduché. Jen na sobě nedáš znát, že jsi šťastný,“ popisuje herec.



Svůj výkon v seriálu sleduje i Viktor Sekanina, představitel Jakuba. „Také se mi zdá, že moje scény bych mohl zahrát líp,“ říká a dodává, že když se slyší v televizi, vůbec se mu nelíbí jeho hlas. I záběry, ve kterých má ve své roli kvůli Aspergerově syndromu záchvaty, se mu nesledují nejlépe.

„Není mi to moc příjemné se na to koukat. Poradkyně mi před natáčením vysvětlila, že takoví lidé se například nedívají do očí. Jinak jsem vždycky poslouchal pana režiséra a řídil se podle něj,“ vzpomíná Viktor.

Kamarády Thea například zajímá, zda v některých seriálových scénách jezdil na motorce opravdu on sám. „Jezdí za mě dublér. Chtěl jsem si to vyzkoušet. Ale bohužel jsem nemohl, báli se o mě,“ říká Schaefer, který má za sebou kromě Kukaček i angažmá v Divadle na Vinohradech, kde si zahrál v představení Sňatky z rozumu.

„Moji spolužáci mou roli v seriálu nijak moc neřeší. Jen když přijdu v pondělí do školy, jedna spolužačka mi celý den říká jménem mé postavy,“ popisuje Viktor Sekanina s tím, že když vyrostl jeho seriálový kolega z kostýmu, převzal po něm roli v divadle právě on.

Oba kluci se shodují, že herectví je pro ně hrou. „Když se někdo zeptá, co mě na tom nejvíce baví, řeknu, že si vlastně hrajeme. Je to hra,“ říkají.

Celý pořad Rozstřel s moderátorkou Elen Černou a herci Viktorem Sekaninou a Theem Schaeferem sledujte v hlavním článkovém videu.