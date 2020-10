Slavné české filmové páry: Preissovi jako Filemon a Baucis z řecké báje

Legendy českého filmu, divadla i televize, manželé Viktor a Jana Preissovi umějí stvořit dojemný příběh i bez režiséra, štábu či milionů korun na film. Loni oslavili zlatou svatbu, 50 let v manželství, které uzavřeli ještě při studiích na pražské DAMU.

Právě tam, na schodech fakulty, se na prahu dospělosti potkali. Poprvé se za sebou otočili, stali se z nich přátelé, později milenci a nakonec ženich s nevěstou.

Mají spolu dva syny, Martin je herec a moderátor, mladší Jan pracuje jako počítačový grafik. Před mnoha lety však Viktor Preiss ještě přiznal nemanželskou dceru. To nejsou jediné trable, s nimiž se oblíbený herecký pár potýkal. Starší syn Martin byl kvůli depresím roky závislý na alkoholu a prášcích. Jak sám říkal, otevíral bránu do pekel.

Preissovi nakonec všechny potíže ustáli. Přes veškerá rodinná i filmová dramata před časem věnoval Viktor Preiss své ženě Janě vlastnoručně zpracovaný grafický list. Namaloval na něm magický moment jejich prvního setkání a dílo pojmenoval Filemon a Baucis, což je stejnojmenná řecká báje – příběh ze zapadlé vesničky kdesi ve Frýgii, starověkém území nacházejícím se na mapě dnešního Turecka.

Legenda vypráví toto: Bylo už pozdě večer, když zemí putovali dva olympští bohové, Zeus a Hermés. Chtěli zjistit, jaký život vedou smrtelníci a převlečeni za poutníky hledali nocleh. Jak to bývá, majitelé velkých výstavních domů byli k prosbám hluší. Otevřené dveře našli až v malém vetchém domku vyspraveném slámou, kde žili staří manželé Filemon a jeho žena Baucis. Neznámé pozvali dál, skromně je pohostili, uložili a nalili i malou číši vína. Užasli, když vína ve džbánku neubývalo, a tehdy pochopili vzácnost návštěvy.

Na počest Dia i Herma chtěli zabít a upéct poslední husu. To Zeus odmítl, poděkoval a vybídl je, aby se rychle sbalili na cestu. Když udýchaní vystoupili na blízký kopec, vesnici zalila voda, zůstala jen stará chaloupka, která se proměnila na chrám se zlatou střechou. Zeus starému páru nabídl splnění jakéhokoliv přání.

„Nech nás ještě nějaký čas strážit chrám. Až se naše životy naplní, dovol nám odejít z tohoto světa společně, ať nemusíme pro druhého truchlit,“ požádal Filemon a bohové jim to slíbili. Uběhlo mnoho let, z manželů se stali opravdoví stařečci a tehdy se jejich čas naplnil. Jednoho dne, když už téměř neviděli ani neslyšeli, začali zničehonic obrůstat listím. Proměnili se ve stromy, Filemon v dub a Baucis v lípu.

27. srpna 2014

Pocity, s jakými Viktor Preiss maloval svůj obraz a jak ho jeho žena přijala, si může každý představit. Je to zároveň odpověď pro každého, kdo se ptá na recept jejich dlouhodobého soužití.

„Na to nejsou rady. Jenom podle sebe můžu soudit, že člověk musí rozlišovat ve vztahu podstatné a nepodstatné věci. Aby si měli oba pořád o čem povídat a aby se spolu smáli. Humor je láska. Humor je život. To my s tím mým mužem máme, my se mlátíme smíchy celý život,“ řekla Jana Preissová pro primácký Top Star magazín.

„Na to se mě neptejte, cokoliv k tomu řeknu, okamžitě zcenzuruji, protože to bude znít jako klišé. Mělo to tak být. Byli jsme zřejmě ve správný čas na správném místě. A já jsem hlavně přesvědčený, že naše kroky, celý můj život, někdo řídí. Na náhody totiž nevěřím. Půl století společného života se přece nepřihodí jen tak,“ doplnil pro iDNES.cz Viktor Preiss.

On se věnuje výtvarnému umění, ona hraje v Kytici

Viktor Preiss, herecká legenda z pohádky S čerty nejsou žerty či hrabalovské komedie Andělské oči, je rodákem z Prahy, jeho paní Jana se narodila v Plzni a mládí prožila v nedalekých Rokycanech.

Když se rozhodovali pro společnou cestu životem, Jana, tehdy ještě Drchalová, zazářila coby krásná provazochodkyně Anna v Menzlově Rozmarném létu z roku 1967. Annu, ale tentokrát baletku-maminku, si zahrála o deset let později i v populárních komediích Marie Poledňákové Jak vytrhnout velrybě stoličku a Jak dostat tatínka do polepšovny.

Jana a Viktor Preissovi se synem Martinem

S Viktorem Preissem byli často obsazováni do televizních inscenací, v několika se herci objevili společně. Říká se, že paní Preissová takové natáčení neměla moc ráda, považovala ho za příliš velké „okno“ do soukromí.

Zatímco Viktor Preiss se v poslední době věnuje výtvarné tvorbě, jeho paní je možné spatřit ve velmi úspěšné divadelní hře Národního divadla Kytice.