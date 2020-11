Hvězda Pána prstenů: Herec má umět hrát postavu bez ohledu na svou sexualitu

Mortensen původně neuvažoval o tom, že by jeho postava měla být homosexuál. Napadlo ho to až při psaní scénáře. Říkal si, že pokud by měl ovšem pocit, že to nebude fungovat, změní to. Nakonec je s výsledkem spokojený. Zdůraznil, že to neudělal jen proto, aby upoutal pozornost.

Také odmítá námitky, že by tuto roli měl hrát nějaký jeho homosexuální kolega. Podle něj herci jsou herci a prostě hrají roli, ať už homosexuála, nebo lékaře specialisty.

Vzápětí zažertoval, že přece obsadil režiséra Davida Cronenberga do role kolorektálního chirurga, tedy specialisty v oboru, ve kterém nikdy nepracoval. „Omlouvám se všem proktologům za jeho obsazení,“ prohlásil. „Herec by měl umět hrát postavu také bez ohledu na svou sexualitu.“

Podle Mortensena jsou samozřejmě role, které by nehrál už kvůli zadání scénáře. Například jeho manžela Erica ve filmu Ještě máme čas hraje Terry Chen. „Existují určité postavy, které nebudu hrát. Nehrál bych Erica, čínsko-havajského Američana,“ dodal herec, jehož matka je Američanka a otec Dán.