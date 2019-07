Po čtyřicítce jsem získala větší sebevědomí, říká Victoria Beckhamová

V poslední době bylo o módní návrhářce Victorii Beckhamové slyšet hlavně ve spojitosti se skupinou Spice Girls, jejíž byla kdysi členkou. Zbylým zpěvačkám se ji nepodařilo přesvědčit, aby s nimi vystupovala na turné.



„Chtělo to opravdu velkou dávku odvahy, odmítnout turné se Spice Girls a přiznat, že do toho nejdu, protože naše koncerty již nikdy nebudou jako dříve. Raději se soustředím na svou firmu a budu se věnovat rodině,“ řekla Beckhamová pro německé vydání módního magazínu k nařčení Mel B (44), která uvedla, jak moc ji bývalá kolegyně svým přístupem zklamala.

„Očekávala bych, že po tom všem alespoň přijde na jeden z koncertů a pozdraví nás. Nemusela ani na pódium, stačilo by, kdyby se na nás přišla podívat jako divák a podpořila nás tak,“ řekla tehdy Mel B.

„Je mi pětačtyřicet. Nesnažím se změnit. Chci jen být tou nejlepší verzí sebe samotné. Po čtyřicítce jsem získala mnohem větší sebevědomí. Dříve tomu tak nebylo. Naučila jsem se více naslouchat svému vnitřnímu já,“ svěřila se Victoria Beckhamová v rozhovoru pro německou Vogue.

Victoria Beckhamová a její manžel David Beckham oslavili v červenci dvacáté výročí svatby. Na Instagramu sdíleli s fanoušky fotografie z minulosti, ve kterých si připomněli různá období svého vztahu. Příspěvky ocenili srdíčkem a komentáři i jejich synové Cruz (14) a Romeo (16). Ten napsal k jednomu ze snímků: „Vše nejlepší k výročí těm nejlepším rodičům! Moc vás miluji.“

victoriabeckham (Instagram) VIDEO: Video @victoriabeckham 4. 7. 2019 9:19 Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu To se mi líbí Komentáře

Zpěvačka a fotbalista se vzali 4. července 1999. Ano si řekli v romantickém prostředí gotického hradu Luttrellstown u irského Dublinu. Svatba se uskutečnila přesně čtyři měsíce poté, co se jim narodil syn Brooklyn. Nejstřeženější svatby roku se účastnilo 236 hostů.



Skupina Spice Girls se fanouškům po letech představila jen ve čtyřčlenné sestavě: Melanie „Sporty Spice“ Chisholmová (45), Emma „Baby Spice“ Buntonová (43), Melanie „Scary Spice“ Brownová a Geri „Ginger Spice“ Hornerová (46).

Kdysi bodovala s hity Wannabe nebo Viva Forever. V roce 1998 ji opustila Geri Hornerová (dříve Halliwellová). Zbylé čtyři členky pokračovaly společně až do rozpadu skupiny v roce 2002. V roce 2012 vystoupila původní sestava na slavnostním zakončení letních olympijských her v Londýně.

Spice Girls v roce 1997

Nově by měly Spice Girls vystupovat také v Las Vegas. Po Britney Spearsové či Céline Dionové budou mít podle deníku The Mirror ve městě hříchu a hazardu pravidelná představení. Šest týdnů by zde mohly téměř denně zpívat největší hity. Každá ze slavné čtveřice by si mohla přijít v přepočtu na tři sta milionů korun.



Všechny členky Spice Girls se pokoušely o sólovou kariéru. Prorazit se podařilo jen Geri Halliwellové a Melanii Chisholmové alias Mel C. Melanie Brownová se uchytila jako porotkyně talentových soutěží. Victoria Beckhamová se proslavila manželstvím s fotbalistou Davidem Beckhamem a kariérou módní návrhářky.