Ostych a stud před kolegy jsou ztracená energie, míní Vica Kerekes

„Hrát negativní postavu je fantastické. Ale ještě jsem nezjistila, proč se negativní role hrají lépe než dobráci,“ usmívala se Vica Kerekes o přestávce natáčení.

„Nejvíc jsem na place s Martinem Myšičkou. Máme podobný styl práce. Když točíme, nevěnujeme se ničemu jinému. Mezi jednotlivými obrazy si promýšlíme situace, které pak můžeme režisérovi nabídnout. Já si například na plac neberu ani telefon. Každou chvilku dávám do filmu,“ prozradila.

Vica Kerekes také přiznala, že vždycky chtěla točit s Karlem Rodenem, a teď se jí přání splnilo. Má herečka před zkušeným kolegou ostych? „Nestydím se před ním. To už mám za sebou. Přišla jsem na to, že ostych a stud jsou ztracená energie, jsme kolegové. Ani jemu by asi nebylo příjemné, kdybyste se před ním s úctou klaněli. Beru ho jako herce, kolegu,“ uvedla Kerekes, která ve filmu mluví bezchybnou češtinou.

„S mými začátky se to nedá vůbec srovnat. Mám úžasnou učitelku Claudii Vašekovou, která mi s českým jazykem pomáhá. Na češtinu jsem si zvykla, nevadí mi, a dokonce v ní mohu improvizovat. Už se češtiny nebojím,“ dodala.

Vica Kerekes (22. července 2021)

Komedie Indián vypráví o hektickém životě finančníka, tvrdého obchodníka a arogantního workoholika Ondřeje Jonáše, kterého hraje Karel Roden. Ondřej právě v Nebrasce dojednal životní obchod. Na cestě z Ameriky letadlo přelétá nad hřbitovem, kde probíhá pohřeb indiánského náčelníka. Duch indiána narazí do letadla a nedopatřením se vtělí do Ondřeje. A tento duch má o Ondřejově životě a jeho hodnotách rozhodně velmi odlišné představy.

V dalších rolích koprodukční komedie Indián se představí Daniel Olbrychski, Simona Babčáková, Jaroslav Dušek, Vilma Cibulková, Anna Šišková, Tomáš Měcháček, Weronika Rosati, Jaroslav Plesl a další.

Režie se ujali Tomáš Svoboda a Vladimír Kriško. Scénář napsali Tomáš Svoboda a Patrizio Gente. Za kameru se postavil David Ployhar. Premiéra filmu je naplánována na jaro 2022.