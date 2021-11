Vévodkyně Meghan přiznala, že u soudu nemluvila pravdu

Britský soud se v úterý začal zabývat odvoláním bulvárního listu Mail on Sunday, jemuž se nelíbí rozhodnutí, podle kterého musí na titulní straně přiznat, že prohrál soudní při s vévodkyní Meghan, manželkou britského prince Harryho.

Bulvární list podle březnového rozhodnutí soudu porušil autorská práva, když zveřejnil soukromé dopisy, které Meghan poslala svému otci, s nímž nemá dobré vztahy.



Čtyřicetiletá vévodkyně ze Sussexu zažalovala společnost Associated Newspapers poté, co Mail on Sunday v únoru 2019 zveřejnil v pěti článcích její ručně psaný dopis ze srpna 2018, který adresovala svému otci Thomasi Markleovi. Dopis vévodkyně napsala po svatbě s britským princem v roce 2018. Bulváru dopis předal sám Markle.



Podle právníků vévodkyně Meghan by měl soud odvolání zamítnout, protože další proces umožní opětovné narušení jejího soukromí. List by prý navíc těžil z „mediálního cirkusu, ve který by proces nevyhnutelně vyústil“.



Princ Harry a vévodkyně Meghan na galavečeru Salute to Freedom (New York, 10. listopadu 2021)

V procesu, který vévodkyně Meghan vyvolala proti vydavateli deníku The Mail tvrdila, že si velmi přísně chrání soukromí a nikomu nesděluje informace z intimního života. Trvala na tom, že je nikdy nesdělila ani autorům knihy Finding Freedom. Vypověděla tak pod přísahou.



Odvolací soud v Londýně teď však získal e-maily jejího bývalého šéfa komunikace Jasona Knaufa, v nichž Meghan zcela jasně posílá autorům zmíněné publikace řadu velmi soukromých informací.

Soud v Londýně se ve středu 10. listopadu během videokonference vévodkyně zeptal, proč tuto informaci soudu při výpovědi zatajila. „Zapomněla jsem. A omlouvám se soudu, že jsem si tuto skutečnost v době, kdy jsme to téma řešili vůbec nevybavila. V žádném případě jsem nechtěla soud nijak záměrně oklamat,“ odpověděla vévodkyně Meghan.

Odvolací soud v Londýně zveřejnil emaily, v nichž Meghan a Harry společně podrobně instruují Jasona Knaufa, jaké informace má Omidu Scobiemu a Carolyn Durandové předat. Knauf soudu také předal emaily, v nichž se vévodkyně radí o tom, jak postupovat kvůli dopisu, který dostala od svého otce Thomase.

27. září 2021

V jednom z e-mailů Meghan tvrdí, že záměrně bude v dopise používat oslovení daddy (tati), aby z textu nevyznívala příliš chladně.



„Ano, pan Knauf opravdu poskytl nějaké informace autorům té knihy a učinil tak s mým vědomím,“ přiznala vévodkyně Meghan ve středu 10. listopadu ve výpovědi Odvolacímu soudu v Londýně.

A o nic lépe situace nevyznívá ani pro Harryho, který Knaufa v e-mailech přímo instruuje: „Naprosto souhlasím s tím, že musíme být schopni pak říct, že s tou knihou nemáme nic do činění. Stejně tak ale autorům musíme poskytnout správný kontext a podklady, které jim pomůžou dostat ven informace ohledně zpráv týkajících se Meghan a svatby. Ale zároveň to nechceme spojovat přímo s jejími kamarádkami,“ napsal princ.

Londýnský soud již dříve nařídil vydavateli listu Mail on Sunday, společnosti Associated Newspapers, aby zaplatila 450 tisíc liber (13,6 milionu korun) za náklady řízení. I když proces u Vrchního soudu v Londýně proti vydavateli deníku The Mail vévodkyně Meghan vyhrála, vypadá to, že Odvolací soud v Londýně dá nyní za pravdu žalované straně a rozsudek bude zrušen.

Princ Harry a jeho manželka Meghan se loni přestěhovali se do Spojených států, odkud Meghan pochází. Letos v únoru se pak definitivně vzdali svých povinností a práv jako členů královské rodiny.

S monarchií mají v posledních měsících poměrně napjaté vztahy. Velký rozruch způsobil rozhovor, který pár v březnu poskytl americké televizní moderátorce Oprah Winfreyové. Meghan, která je rasově smíšeného původu, si v rozhovoru mimo jiné postěžovala, že se nejmenovaný člen královské rodiny ptal, jak tmavou pleť může mít její syn, až se narodí. Uvedla také, že intenzivní tlak okolí i médií ji dohnal až k myšlenkám na sebevraždu.