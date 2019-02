Vévodkyně Meghan prosila otce o klid. On dopis zveřejnil v bulváru

Vévodkyně ze Sussexu otce také požádala, aby přestal využívat její popularity a manželství s britským princem k obohacování se prodejem informací bulvárním novinářům.

Pětistránkový dopis psaný rukou bývalý osvětlovač přečetl s bušením srdce. „To není ta dívka, kterou znám. To není její způsob vyjadřování. Tento dopis je chladný. Když ho podepsala jen jako Meg, člověk to čte a má pocit, že mi tím dala poslední sbohem,“ svěřil se Markle v rozhovoru pro deník Daily Mail.

„Tati, s těžkým srdcem píšu tento dopis, nechápajíc, proč ses rozhodl vydat touto cestou a zavíráš oči před bolestí, kterou způsobuješ. Tvé činy rozbily mé srdce na milion kousků,“ začíná dopis vévodkyně.

Otci vyčítá, že neříkal médiím pravdu. Přestože tvrdil, že jí před svatbou volal, že nemůže přijít, nestalo se to. Uvedl také, že mu dcera nikdy nepomohla finančně, což je podle ní také lež.

„Vždy jsem tě milovala, chránila a bránila, nabízela jakoukoli finanční podporu, obávala se o tvé zdraví a vždy se ptala, jak mohu pomoci. Když jsem se týden před svatbou z bulváru dozvěděla o tvém infarktu, bylo to hrozné. Volala jsem a psala zprávy. Prosila jsem, abys přijal pomoc, poslali jsme někoho k tobě domů,“ píše Meghan.

„Místo toho, abys mluvil se mnou a přijal tuto či jinou pomoc, přestal jsi zvedat telefon a raději mluvil jen s bulvárem. Pokud mě miluješ, jak jsi řekl tisku, prosím, přestaň s tím. Prosím, dovol nám žít naše životy v míru. Prosím, přestaň lhát, prosím, přestaň vytvářet tolik bolesti, prosím, přestaň těžit z mého vztahu s manželem.“

Oficiální svatební portrét prince Harryho a Meghan Markle, který pořídil Alexi Lubomirski (19. května 2018).

Zmínila i svoji starší nevlastní sestru Samanthu, která také zásobuje bulvár historkami o tom, jaký narcis a potvora Meghan je.

„Naléhám na tebe, abys přestal číst bulvár. Denně utvrzuješ a podporuješ lži, které o mně píšou, zvláště ty vytvořené tvou další dcerou, kterou sotva znám. Z nějakého důvodu pořád tvoříš tyto příběhy, vyrábíš tyto fiktivní povídačky a noříš se stále hlouběji do této sítě, kterou sis utkal. Sleduješ, jak tiše trpím kvůli zlým lžím tvé dcery, jak se hroutím. Slyšet to, jak útočíš na Harryho v tisku, který je k tobě jen trpělivý, vlídný a chápavý, je možná nejbolestivější ze všeho. Jediné, co mi pomáhá v noci klidně spát, je víra a vědomí, že lež nikdy není věčná,“ uvedla.

Thomas Markle tvrdí, že se nemůže dceru kontaktovat, ale Meghan napsala, že se o to nepokusil od května 2018. Má prý pořád stejné telefonní číslo. Od otce ovšem neobdržela žádné zprávy a nemá žádný nepřijatý hovor.

