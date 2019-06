Meghan je obětí rasismu, říká Chopra toužící po postu indické premiérky

Priyanka Chopra a Meghan Markle se seznámily před třemi lety během akce ELLE Women in Television 2016. Tu pořádá americká edice módního magazínu pravidelně každý rok ve formě společné večeře pro ženské herecké hvězdy.



Podle herečky čelila vévodkyně Meghan během posledních let mnoha rasistickým útokům v médiích. „Samozřejmě jsem si toho všimla. Je to očividné. Ale pokud to má někdo zvládnout, je to ona. Obdivuji Meg, že zůstala celou tu dobu sama sebou. Znala jsem ji předtím, než ji měl možnost prostřednictvím médií poznat celý svět a mohu potvrdit, že je stále tou stejnou ženou,“ řekla Priyanka Chopra v rozhovoru pro britský deník Sunday Times.

„S rasistickými poznámkami mám vlastní zkušenost. Jedna ze spolužaček v americké škole mě kdysi oslovovala Brownie a pořád mi také říkala, abych se i s rodiči co nejdříve vrátila do své vlasti,“ zavzpomínala Chopra.



Také vévodkyně pěje na svou přítelkyni jen samou chválu. „Naše přátelství vzniklo naprosto přirozeně. Zkrátka jsme si od první chvíle našeho seznámení výborně rozuměly. Dokázaly jsme zůstat v kontaktu pomocí mnoha e-mailů a sms, vídaly jsme se ve chvílích, kdy jsme byly ve stejnou dobu ve stejném městě,“ sdělila Meghan Markle v roce 2016 tiskové agentuře Press Trust Of India.

Priyanka Chopra se svěřila také s tím, že by se v blízkém budoucnu chtěla věnovat politice. To by prý mohl i její manžel, zpěvák Nick Jonas (26), kterého si herečka vzala loni v prosinci po sedmiměsíční známosti v Indii.

„Ráda bych kandidovala na post indické premiérky. A moc by se mi líbilo, kdyby můj muž Nick kandidoval na amerického prezidenta. Nemám ráda všechny ty věci spojené s politikou. Ale vím, že s manželem chceme oba změnu. Nikdy proto neříkej nikdy,“ dodala.

